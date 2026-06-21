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إجلاء رئيس "الشاباك" الإسرائيلي السابق وزوجته من دولة عربية بشكل عاجل والكشف عن السبب

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Bookmark article    Publié le Dimanche 21 Juin 2026 - 22:35 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أفاد تقرير عبري بأنه تم إجلاء رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) السابق رونين بار وزوجته من الإمارات على عجل، كاشفا عن السبب.

وفي التفاصيل، شارك رئيس "الشاباك" السابق، رونين بار، وزوجته دافنا بار-أغاسي، في مؤتمر أمني خاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك في المؤتمر مسؤولون كبار من المنظومات الأمنية والاستخباراتية ومنظومات صناعة القرار من دول مختلفة حول العالم، بحسب ما نشره الصحفي الإسرائيلي ميخائيل شيمش.


وخلال إقامة بار في الإمارات، ورد إنذار أمني استثنائي أثار "مخاوف على سلامته"، وبناء على هذا الإنذار، تقرر إجلاء الزوجين فورا من الإمارات على عجل إلى إسرائيل. وقد أُحيطت تفاصيل الحدث وعملية الإجلاء بسرية تامة ولم يتم الكشف عنها حتى الآن.


ومنذ تقاعده من منصب رئيس الشاباك، يواصل بار الانخراط في مبادرات عامة مختلفة. وفي شهر فيفري، نُشر في هيئة البث الإسرائيلية "كان" أنه يعمل على تعزيز إقامة مدرسة للقيادة السياسية، وهي خطوة أثارت انتقادات في المنظومة السياسية.
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