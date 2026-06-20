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إبط الحكم الرابع.. أحدث مساحة إعلانية تثير الجدل في كأس العالم 2026

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Bookmark article    Publié le Samedi 20 Juin 2026 - 10:02 قراءة: 1 د, 26 ث
      
أثارت بطولة كأس العالم 2026 موجة من الجدل والاهتمام في الأوساط الرياضية والتسويقية، بعد ظهور فكرة إعلانية غير مسبوقة تمثلت في استغلال منطقة أسفل الإبط على قميص الحكم الرابع كمساحة دعائية خلال المباريات.

وبرز الشعار الإعلاني بشكل لافت أثناء قيام الحكم الرابع برفع لوحة التبديلات، وهي من أكثر اللقطات التي تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة داخل الملاعب وعبر شاشات التلفزيون، ما منح العلامة التجارية ظهورا استثنائيا أمام ملايين المشاهدين حول العالم.


وتعود العلامة الإعلانية الظاهرة إلى شركة متخصصة في مزيلات العرق، وهو ما اعتبره خبراء التسويق مثالا على ما يعرف بـ"الإعلان السياقي"، حيث يرتبط موقع الإعلان بطبيعة المنتج المروج له، بما يعزز من تأثير الرسالة التسويقية ويجعلها أكثر رسوخا في أذهان الجمهور.


ويرى مختصون في التسويق الرياضي أن هذه الخطوة تعكس تطورا جديدا في أساليب الرعاية والإشهار داخل الأحداث الرياضية الكبرى، إذ لم يعد التركيز مقتصرا على كثافة الظهور، بل أصبح يعتمد على اختيار لحظات ومواقع ذات تأثير بصري مرتفع تضمن جذب انتباه المشاهدين بشكل أكبر.

كما تشير تقديرات تسويقية إلى أن قيمة هذه المساحات الإعلانية المبتكرة قد تبلغ عشرات الملايين من الدولارات طوال فترة إقامة البطولة، بالنظر إلى حجم المشاهدة العالمية والعائد الإعلاني الذي توفره مقارنة بوسائل الدعاية التقليدية المحيطة بالملاعب.

وتؤكد هذه المبادرة توجها متزايدا لدى الشركات والجهات المنظمة نحو دمج الإعلانات داخل تفاصيل الحدث الرياضي نفسه، والبحث عن حلول إبداعية جديدة تتيح تحقيق انتشار أوسع وتأثير أكبر لدى الجماهير، في ظل المنافسة المتصاعدة على جذب انتباه المتابعين خلال التظاهرات الرياضية العالمية.
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