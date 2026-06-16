كاس العالم 2026:مبابي يصبح الهداف التاريخي لفرنسا بهدفيه في السنغال
أصبح القائد كيليان مبابي الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي بعد أن سجل ثنائية خلال الفوز 3-1 على السنغال في كأس العالم لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، متجاوزا الرقم القياسي البالغ 57 هدفا الذي كان يحمله أوليفييه جيرو.
وفي المباراة الافتتاحية لفرنسا في كأس العالم التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرزي، سجل مبابي هدفه الأول في الدقيقة 66 ثم أحرز هدفه الدولي 58 في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.
وفي المباراة الافتتاحية لفرنسا في كأس العالم التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرزي، سجل مبابي هدفه الأول في الدقيقة 66 ثم أحرز هدفه الدولي 58 في الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.
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