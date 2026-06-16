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كاس العالم 2026:مبابي يصبح الهداف التاريخي لفرنسا بهدفيه في السنغال

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Bookmark article    Publié le Mardi 16 Juin 2026 - 22:49 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أصبح ‌القائد ‌كيليان مبابي الهداف التاريخي للمنتخب ⁠الفرنسي بعد أن سجل ​ثنائية خلال الفوز ⁠3-1 على السنغال في كأس ⁠العالم لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء، متجاوزا الرقم القياسي البالغ 57 ​هدفا الذي كان يحمله أوليفييه ‌جيرو.
وفي المباراة الافتتاحية لفرنسا ⁠في ‌كأس العالم التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرزي، سجل مبابي هدفه الأول في ‌الدقيقة ⁠66 ثم أحرز هدفه الدولي 58 ‌في الوقت المحتسب بدل الضائع ‌من ⁠المباراة.
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