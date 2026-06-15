تحطم قاذفة أمريكية من طراز B-52 بعد إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية بكاليفورنيا

Literally nothing left of U.S. Air Force B-52 bomber after crash.



Source: Fox News https://t.co/DVZDmJAMfJ pic.twitter.com/h1PjnHgvzS — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

تحطمت قاذفة أمريكية من طرازبعد وقت قصير من إقلاعها منبولاية كاليفورنيا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من موقع الحادث، فيما سارعت فرق الطوارئ والإطفاء إلى التدخل في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة. وتواصل السلطات العسكرية الأمريكية التحقيق لتحديد الأسباب والملابسات التي أدت إلى الحادث.ولم تصدر القوات الجوية الأمريكية في الساعات الأولى التي أعقبت الحادث تفاصيل كاملة بشأن عدد أفراد الطاقم أو حجم الخسائر البشرية والمادية، فيما أكدت مصادر إعلامية أن الحادث وقع بعد دقائق قليلة من عملية الإقلاع من القاعدة الجوية الشهيرة المستخدمة في اختبارات الطيران العسكرية.وتعدمن أبرز القاذفات الاستراتيجية في سلاح الجو الأمريكي، إذ دخلت الخدمة منذ خمسينات القرن الماضي وما تزال تمثل ركنا أساسيا في قدرات الردع بعيدة المدى للولايات المتحدة. وقد خضعت الطائرة على مدى عقود لبرامج تحديث متتالية مكّنتها من الاستمرار في الخدمة رغم قدم تصميمها.ويأتي هذا الحادث في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الاعتماد على أسطول قاذفات B-52 في العديد من المهام الاستراتيجية والتدريبات العسكرية حول العالم، وسط ترقب لنتائج التحقيق الرسمي الذي سيكشف الأسباب الفنية أو التشغيلية المحتملة وراء الحادث.