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تحطم قاذفة أمريكية من طراز B-52 بعد إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية بكاليفورنيا

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 20:37 قراءة: 1 د, 6 ث
      
تحطمت قاذفة أمريكية من طراز B-52 Stratofortress بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية بولاية كاليفورنيا، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد من موقع الحادث، فيما سارعت فرق الطوارئ والإطفاء إلى التدخل في المنطقة التي سقطت فيها الطائرة. وتواصل السلطات العسكرية الأمريكية التحقيق لتحديد الأسباب والملابسات التي أدت إلى الحادث.


ولم تصدر القوات الجوية الأمريكية في الساعات الأولى التي أعقبت الحادث تفاصيل كاملة بشأن عدد أفراد الطاقم أو حجم الخسائر البشرية والمادية، فيما أكدت مصادر إعلامية أن الحادث وقع بعد دقائق قليلة من عملية الإقلاع من القاعدة الجوية الشهيرة المستخدمة في اختبارات الطيران العسكرية.

وتعد B-52 Stratofortress من أبرز القاذفات الاستراتيجية في سلاح الجو الأمريكي، إذ دخلت الخدمة منذ خمسينات القرن الماضي وما تزال تمثل ركنا أساسيا في قدرات الردع بعيدة المدى للولايات المتحدة. وقد خضعت الطائرة على مدى عقود لبرامج تحديث متتالية مكّنتها من الاستمرار في الخدمة رغم قدم تصميمها.


ويأتي هذا الحادث في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة الاعتماد على أسطول قاذفات B-52 في العديد من المهام الاستراتيجية والتدريبات العسكرية حول العالم، وسط ترقب لنتائج التحقيق الرسمي الذي سيكشف الأسباب الفنية أو التشغيلية المحتملة وراء الحادث.
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