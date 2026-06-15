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الجزائر ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتشيد بجهود الوساطة الباكستانية والقطرية

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Bookmark article    Publié le Lundi 15 Juin 2026 - 17:02 قراءة: 0 د, 54 ث
      
رحبت الجزائر بالتوصل إلى اتفاق إطار بين الولايات المتحدة وإيران يقضي بوقف العمليات العسكرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا من شأنه الإسهام في خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، تقديرها للجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مشيدة على وجه الخصوص بالدور الذي لعبته كل من باكستان ودولة قطر في إنجاح مساعي الوساطة بين الطرفين.


وشددت الجزائر على أهمية التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، معتبرة أن التفاهم الجديد يمكن أن يشكل منطلقا لتعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف الملائمة لمعالجة مختلف الملفات العالقة بالطرق السلمية.


وأعربت الدبلوماسية الجزائرية عن أملها في أن يساهم الاتفاق في إرساء أسس سلام دائم واستقرار مستدام في المنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز الأمن الإقليمي والدولي.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد أعلنتا مساء الأحد وفجر الاثنين التوصل إلى اتفاق من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده سترفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه أمام حركة الملاحة فور التوقيع الرسمي على الاتفاق.
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