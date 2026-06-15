الجزائر ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتشيد بجهود الوساطة الباكستانية والقطرية

رحبتبالتوصل إلىيقضي بوقف العمليات العسكرية في منطقة الخليج والشرق الأوسط، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا من شأنه الإسهام في خفض التوتر وتعزيز الاستقرار الإقليمي.وأكدت، في بيان رسمي، تقديرها للجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا الاتفاق، مشيدة على وجه الخصوص بالدور الذي لعبته كل منفي إنجاح مساعي الوساطة بين الطرفين.وشددت الجزائر على أهمية التزام جميع الأطراف بما تم الاتفاق عليه، معتبرة أن التفاهم الجديد يمكن أن يشكل منطلقا لتعزيز الثقة المتبادلة وتهيئة الظروف الملائمة لمعالجة مختلف الملفات العالقة بالطرق السلمية.وأعربت الدبلوماسية الجزائرية عن أملها في أن يساهم الاتفاق في إرساء أسس سلام دائم واستقرار مستدام في المنطقة، بما يخدم مصالح شعوبها ويعزز الأمن الإقليمي والدولي.وكانتقد أعلنتا مساء الأحد وفجر الاثنين التوصل إلى اتفاق من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل.وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الأمريكيأن بلاده سترفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، مؤكدا أنسيعاد فتحه أمام حركة الملاحة فور التوقيع الرسمي على الاتفاق.