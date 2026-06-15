ترامب: سفن النفط بدأت مغادرة مضيق هرمز والممرات البحرية آمنة بالكامل

أعلن الرئيس الأمريكيأن حركة الملاحة البحرية عبربدأت تستعيد نسقها الطبيعي، مؤكدا أن سفنا عدة محملة بالنفط شرعت في مغادرة المضيق في ظل ما وصفه بظروف آمنة ومستقرة.وقال ترامب في تدوينة نشرها على منصتهإن "السفن بدأت تتحرك، والعديد منها محمل بالنفط، خارج مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن السفن تعبر عبر "الممر الجنوبي" الذي وصفه بأنه "آمن ومؤمن بالكامل وفي أفضل حالاته".وأضاف الرئيس الأمريكي أن هناك كذلك "مسارات أخرى متاحة للملاحة"، في إشارة إلى عودة حركة النقل البحري في المنطقة بعد التطورات الأخيرة المتعلقة بالاتفاق المعلن بين الولايات المتحدة وإيران.وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتجه فيه الأنظار إلىالذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط في العالم، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الطاقة القادمة من منطقة الخليج نحو الأسواق الدولية.وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى اتفاق مع إيران يتضمن رفع الحصار البحري وفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، معتبرا أن ذلك من شأنه المساهمة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان انسياب إمدادات النفط.