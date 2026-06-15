"تسنيم": عملية إعادة فتح مضيق هرمز ستبدأ بعد توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع قوله إن الخلافات بين إيران والولايات المتحدة بشأن بنود متعددة في مذكرة التفاهم استمرت حتى الدقائق الأخيرة التي سبقت الإعلان عنها.وأوضح أن أبرز التعديلات التي أُدخلت خلال اليومين الأخيرين والساعات التي سبقت إعلان مذكرة التفاهم، شملت إضافة عبارة "ضمان سيادة لبنان واحترام سلامة أراضيه" إلى البند الأول من مذكرة التفاهم.وقال المصدر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يرفض إضافة هذه العبارة في النسخ السابقة.وأكد المصدر أيضا أن ترامب "كان يصر على إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار في الوقت نفسه فور الإعلان عن مذكرة التفاهم، إلا أن إيران رفضت ذلك، وتم الاتفاق على أن تبدأ عملية إعادة فتح مضيق هرمز بعد توقيع التفاهم الجمعة"، وفق قوله لوكالة "تسنيم".المصدر: "تسنيم"