أسرة عبد الحليم حافظ تتقدم بشكوى عاجلة للديوان الملكي المغربي

كشفت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن اتخاذها إجراءات قانونية ضد إحدى منظمي الحفلات، بسبب استغلال اسم "العندليب" في فعاليات تقام دون الرجوع إلى الأسرة.وأوضحت الأسرة أنها تقدمت بشكوى إلى الديوان الملكي المغربي، وذلك عبر بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مؤكدة تمسكها بحماية اسم وتاريخ الفنان الراحل من أي استخدام غير مصرح به.وقالت أسرة العندليب: "يرجى مقاطعة هذا العمل وهذه الدكتورة التي تنظم حفلات وتجني أرباحا وتأخذ تبرعات دون وجه حق، وتأخذ أموالا طائلة من الرعاة، ولا نعلم أي شئ عنها، ولا نعلم ماذا تفعل بهذه الأموال".وتابعت أسرة عبد الحليم حافظ : "أنها تستغل اسم وصورة حليم، دون أخذ أي موافقة من العائلة، وتنظم حفلات لتجمع ملايين من الأموال!، لقد أرسلنا هذه الشكوى للديوان الملكي المغربي وسوف نتخذ معها كل الإجراءات القانونية، قريبًا جدًا عن طريق مكتب محاماة في المغرب قمنا بتفويضه مؤخرًا".