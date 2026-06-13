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القضاء الأمريكي يأمر بإزالة اسم ترامب من واجهة "مركز كينيدي" في واشنطن

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Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 18:27 قراءة: 1 د, 35 ث
      
أزيل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من واجهة "مركز كينيدي" للفنون في العاصمة واشنطن، تنفيذا لقرار صادر عن القضاء الفدرالي، وفق ما أكده المدير التنفيذي للمؤسسة الثقافية مات فلوكا.

وأوضح فلوكا، في وثيقة قضائية، أن إدارة المركز امتثلت للحكم القضائي وقامت بإزالة جميع اللافتات المادية التي تحمل اسم ترامب من المبنى، وذلك بعد رفض القضاء طلبا تقدم به مجلس إدارة المركز ووزارة العدل لوقف تنفيذ القرار.


وكان قاض فدرالي قد رفض، الجمعة، طلبا استعجاليا يهدف إلى تعليق تنفيذ حكم سابق يقضي بإلغاء إعادة تسمية المركز، مؤكدا أن المصلحة العامة لا تخدم استمرار إجراءات حكومية اعتبرها غير قانونية.


وتعود القضية إلى قرار أصدره القاضي الفدرالي كريستوفر كوبر يوم 29 ماي الماضي، اعتبر فيه أن تغيير تسمية مركز كينيدي للفنون بإضافة اسم ترامب يتجاوز الصلاحيات القانونية لمجلس الإدارة، مشددا على أن الكونغرس وحده يملك سلطة تعديل الاسم الرسمي للمؤسسة.

وأمر الحكم بإزالة أي إشارة إلى الرئيس ترامب أو أي شخصية أخرى غير الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي من المبنى والموقع الإلكتروني وجميع الوسائط الرسمية التابعة للمركز، والعودة إلى التسمية الأصلية.

وكان مجلس إدارة المركز، الذي يضم عددا من الشخصيات المقربة من ترامب، قد صوّت في ديسمبر الماضي على إعادة تسمية المؤسسة لتصبح "مركز ترامب كينيدي"، قبل أن تتم إضافة اسم الرئيس الجمهوري بأحرف ذهبية كبيرة على واجهة المبنى.

وأثار القرار حينها موجة من الانتقادات، شملت أفرادا من عائلة الرئيس الراحل جون كينيدي، إلى جانب شخصيات من الحزب الديمقراطي، التي اعتبرت الخطوة مخالفة للقانون.

وفي تطور مواز، علّق القاضي الفدرالي أيضا قرارا يقضي بإغلاق المركز لمدة عامين لإجراء أشغال تجديد، معتبرا أن مجلس الإدارة لم يأخذ بعين الاعتبار التداعيات السلبية المحتملة لمثل هذا القرار.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، عقب صدور الحكم القضائي، تخليه عن الإشراف على المؤسسة، مؤكدا في منشور على منصة "تروث سوشال" أنه سيعمل مع الكونغرس لإعادة النظر في مستقبل المركز.

ويعد مركز كينيدي أحد أبرز الصروح الثقافية والفنية في الولايات المتحدة، وقد أطلق عليه هذا الاسم تكريما للرئيس الأمريكي الراحل جون فيتزجيرالد كينيدي.
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