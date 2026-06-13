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إيران توضح اللغط حول تسمية "الاتفاق" المرتقب توقيعه بين طهران وواشنطن

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متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 15:06 قراءة: 0 د, 59 ث
      
أعلن متحدث الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن موعد توقيع "مذكرة التفاهم" وليس "الاتفاق" بين طهران وواشنطن ليس يوم غد الأحد، مؤكدا أن التركيز منصب على إنهاء الحرب بما فيها بلبنان.

وقال بقائي إن ما سيجري توقيعه بين إيران والولايات المتحدة ليس الاتفاق النهائي، بل هو تفاهم يحدد الخطوط العريضة للخلافات وينص على إنهاء الحرب.


ولفت إلى أن التركيز في هذه المرحلة ينصب على إنهاء الحرب على جميع الجبهات بما في ذلك عل جبهة لبنان.


وأضاف: "من المقرر مناقشة الملف النووي خلال 60 يوما لذا لن تُناقش تفاصيله في هذه المرحلة".

وأوضح بقائي أن "الهجمات على السفن الإيرانية والقضايا المتعلقة بمضيق هرمز من بين المواضيع التي تُناقش في هذه المرحلة".

وأردف: "علينا انتظار الموعد المحدد لتوقيع المذكرة ومن الممكن حدوث ذلك في الأيام المقبلة لكن غداً ليس الموعد المحدد له".

وقال: "نظرا لتردد الطرف الآخر في الإدلاء بأي تعليقات حول هذه العملية يجب علينا توخي الحذر".

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه من المرجح توقيع اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وكتب شريف على منصة "إكس": "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق للسلام. من المرجح إتمام الاتفاق خلال الـ24 ساعة القادمة، تستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني عليه فورا، تليه محادثات فنية الأسبوع المقبل".
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