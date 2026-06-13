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مقتل 5 أشخاص بتحطم طائرة نقل عسكرية في الهند

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Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 13:22 قراءة: 0 د, 51 ث
      
تاس - أعلنت القوات الجوية الهندية تحطم طائرة نقل عسكرية من طراز An-32 تابعة للقوات الجوية أثناء هبوطها في قاعدة جورات الجوية في ولاية آسام شمال شرق البلاد.
ووفقا للتقارير الأولية، سقطت الطائرة AN-32 داخل حرم القاعدة الجوية أثناء هبوطها، مما أدى إلى اندلاع حريق عقب التحطم.


وذكرت القوات الجوية الهندية أنه سيتم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في ملابسات الحادث لتحديد سبب التحطم.

وقال رئيس وزراء ولاية آسام، هيمانتا بيسوا سارما: "نحن على علم بحادث تحطم طائرة النقل التابعة لسلاح الجو الهندي في جورات. وننتظر المزيد من التفاصيل".


وفي بيان لاحق، أعلنت القوات الجوية الهندية عن مقتل 5 عسكريين ونجاة طيار واحد في حادث تحطم الطائرة.

وأضافت أنه تم نقل الناجي الوحيد وهو مساعد الطيار إلى المستشفى.
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