إيران: خامنئي يصدر عفوا عن 139 شخصا محكوما بالإعدام

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية أصغر جهانغير عن موافقة قائد الثورة الإسلامية مجتبى خامنئي على العفو عن 139 محكوما بالإعدام ممن تنطبق عليهم الشروط.وقال المتحدث باسم السلطة القضائية: "في معظم الدول، من النادر أن يُعفى عن السجناء في أوقات الأزمات والحروب، لكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مستندة إلى اقتدارها وقوتها ونهجها القائم على الرأفة الإسلامية، لطالما اتبعت هذه السياسة".وتابع: "لقد تشكل هذا النهج انطلاقا من منظور ديني وإنساني، فضلا عن تأكيدات قائد الثورة وسيرة الإمام الراحل، واستمر العمل به في مختلف المراحل.وأضاف: "في العفو الأخير، استفاد بعض المدانين من الإفراج أو تخفيف الأحكام، لكن أولئك الذين كان لهم دور في جرائم أمنية أو أحداث وقعت مؤخرا استُبعدوا من هذا العفو".وأكد أنه "لأول مرة، أصدر قائد الثورة عفوا عن 139 شخصا حكم عليهم بالإعدام، وأن المشمولين بالعفو هم "الأشخاص الذين لا يوجد بحقهم دعوى خاصة، وليس لديهم سوابق في الجرائم الأمنية".وفي إشارة إلى عملية إصلاح وإعادة دمج بعض المدانين في المجتمع، قال: "كان من بين هؤلاء الأشخاص أولئك الذين انخرطوا أثناء سجنهم في أنشطة إصلاحية، بما في ذلك حفظ القرآن، وأظهروا علامات على تغيير سلوكهم والعودة إلى المجتمع".المصدر: وكالة "فارس"