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رئيس الوزراء الباكستاني: من المرجح إتمام اتفاق السلام بين واشنطن وطهران خلال الـ24 ساعة المقبلة

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Bookmark article    Publié le Samedi 13 Juin 2026 - 12:31 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه من المرجح توقيع اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وكتب شريف على منصة "إكس": "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق للسلام. من المرجح إتمام الاتفاق خلال الـ24 ساعة القادمة، تستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني عليه فورا، تليه محادثات فنية الأسبوع المقبل".


وأضاف: "نتقدم بالشكر للولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، ونعرب عن تقديرنا العميق لإخواننا في المنطقة على دعمهم".


وختم شريف: "نحن على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسا متينا لسلام دائم".
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