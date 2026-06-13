رئيس الوزراء الباكستاني: من المرجح إتمام اتفاق السلام بين واشنطن وطهران خلال الـ24 ساعة المقبلة

We are closer to a peace deal than ever before. With finalisation likely expected in the next 24 hours, Pakistan is preparing for the electronic signing of the peace deal immediately after, followed by technical level talks next week.



We would like to thank United States of… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 13, 2026

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أنه من المرجح توقيع اتفاق السلام بين إيران والولايات المتحدة خلال الـ24 ساعة المقبلة.وكتب شريف على منصة "إكس": "نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق للسلام. من المرجح إتمام الاتفاق خلال الـ24 ساعة القادمة، تستعد باكستان للتوقيع الإلكتروني عليه فورا، تليه محادثات فنية الأسبوع المقبل".وأضاف: "نتقدم بالشكر للولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على التزامهما المستمر خلال المفاوضات، ونعرب عن تقديرنا العميق لإخواننا في المنطقة على دعمهم".وختم شريف: "نحن على ثقة بأن هذا الاتفاق التاريخي سيشكل أساسا متينا لسلام دائم".