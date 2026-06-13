الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران: تقدم في مسار الاتفاق وتحذيرات إيرانية بشأن التنفيذ

شهدت التطورات السياسية المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران خلال يومها الـ106 مؤشرات جديدة على تقدم مسار التفاوض بين طهران وواشنطن، وسط استمرار التحذيرات الإيرانية من أي إخلال بالتعهدات الواردة في مذكرة التفاهم التي يجري العمل على استكمالها.وأكد وزير الخارجية الإيرانيأن، مشيراً إلى أنها تمثل المرحلة الأولى من مفاوضات تمتد على مدى، سيتم خلالها بحث الملفات الخلافية العالقة، وفي مقدمتهاوشدد عراقجي على أن استمرار المفاوضات بشأن بقية الملفات يبقى رهين التزام الطرف المقابل بتنفيذ تعهداته خلال الفترة المحددة، محذراً من أن عدم تنفيذ تلك الالتزامات سيؤدي إلى تعطيل المفاوضات وعدم التقدم في المسارات الأخرى.وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن مفهومالوارد ضمن مذكرة التفاهم لا يقتصر على وقف العمليات العسكرية، بل يشمل أيضاًوفي السياق ذاته، كان الرئيس الأمريكيقد أعاد نشر تغريدة لعراقجي أكد فيها أن، في إشارة إلى التقدم الحاصل في المباحثات الجارية.ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن إدارة ترامب تواصل التحضيرات لإقامة، قد تُنظم خلال عطلة نهاية الأسبوع، في حال استكمال الترتيبات النهائية.من جهته، كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى لقناة الجزيرة أن الولايات المتحدة، مؤكداً تمسك واشنطن بربط أي خطوات مالية بتطبيق بنود التفاهم.وفي العاصمة الباكستانية إسلام آباد، أعلن رئيس الوزراءالتوصل إلى، في خطوة اعتُبرت مؤشراً إضافياً على اقتراب الإعلان الرسمي عن الاتفاق.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق التوصل إلى، مؤكداً أنها حظيت بموافقة جميع الأطراف المعنية، في انتظار استكمال الإجراءات النهائية الخاصة بالتوقيع والإعلان الرسمي.