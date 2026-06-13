أكسيوس: نتنياهو مندهش من إعلان ترامب الاتفاق مع إيران ويخشى تقييد حركته ضد حزب الله

أشار موقع "أكسيوس" الأمريكي إلى أن الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران، يمثل ضربة قاسية لطموحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وكشف الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الرئيس دونالد ترامب أبلغ نتنياهو، مساء الخميس، بأنه على عتبة توقيع اتفاق مع إيران في غضون أيام، وذلك خلال مكالمة حملت "أخباراً لم يكن يريد سماعها".ووفقا لمسؤول أمريكي كبير، قال ترامب لنتنياهو: "هذا هو الاتفاق. إنه اتفاق رائع، وقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب". وأوضح الموقع أن نتنياهو، الذي خاض الحرب إلى جانب ترامب، لم يتصور أنها ستنتهي بهذا الشكل، خاصة وأنه كان يعتقد أن الحرب يمكن أن تجهز على النظام في طهران.وأضاف الموقع أن منشور ترامب يوم الخميس، الذي ادعى فيه التوصل إلى اتفاق، فاجأ نتنياهو. وعندما اتصل به ترامب بعد ساعة، لم يعترض نتنياهو بشدة أو يجادل كثيرا، وفقا للمسؤول الأمريكي. وأخبر نتنياهو ترامب بأنه يثق به في التأكد من أن الاتفاق النهائي يعالج مخاوفهم المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال المسؤول الأمريكي: "ربما فهم بيبي (نتنياهو) أن الاتفاق كان وشيك الحدوث وأنه لا يستطيع منعه"، لكن منذ ذلك الحين، وجد نتنياهو نفسه "خارج دائرة المعلومات إلى حد كبير"، حيث يتصل بحلفائه في واشنطن للحصول على معلومات استخباراتية حول مفاوضات ترامب، وفقا لمصدر أمريكي مطلع.وأشار الموقع إلى أن نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين حريصون على عدم انتقاد ترامب علنا خشية إغضابه، لكنهم في الخلوات "متشككون للغاية" بشأن الاتفاق المعلق. ومن بين المخاوف أن إيران قد تماطل في المفاوضات دون تقديم تنازلات نووية حقيقية بعد توقيع الاتفاق، مما يسمح للحكومة الإيرانية بتحقيق الاستقرار لنفسها عن طريق بيع النفط دون خوف من الحرب.من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الجمعة، إن ترامب يسعى إلى اتفاق "بناء على تقييمه للمصالح الأمريكية"، لكن إسرائيل تتوقع منه التمسك بـ"مبادئ" مشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ و"الوكلاء الإرهابيين". وادعى كاتس أيضا أن إسرائيل احتفظت بـ"القدرة على التحرك بشكل مستقل لمنع إيران من حيازة سلاح نووي" وستستعد وفقا لذلك.يشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق أيضا من أنه نظرا لأن وقف إطلاق النار في الاتفاق يشمل لبنان، فإن إدارة ترامب ستحد من حريتهم في العمل ضد حزب الله وتطالب باستشارتها قبل أي ضربة.وردا على ذلك، قال مسؤول أمريكي كبير يوم الجمعة في إحاطة للصحفيين: "أنا أتفهم الشك الإسرائيلي. حزب الله قتل الكثير من الإسرائيليين الأبرياء، وخاصة المدنيين الإسرائيليين. لذلك لا نتوقع من أي دولة أن تتخلى عن حقها في الدفاع عن النفس. ما نتوقعه هو أنه إذا تمكنا من إشراك الجميع في عملية السلام، فإن الجميع سيفعلون الشيء نفسه". وأضاف المسؤول أن البيت الأبيض "يشعر بالثقة" بأن الإسرائيليين في نهاية المطاف "سينخرطون".وفي صباح يوم الجمعة، عندما زعمت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن الصفقة ستمنح إيران مليارات الدولارات فورا، طلب المسؤولون الإسرائيليون القلقون توضيحات من البيت الأبيض. وطمأن المسؤولون الأمريكيون نظراءهم الإسرائيليين بأن التقارير الإيرانية أساءت وصف الاتفاق.وقال المسؤول الأمريكي الكبير: "نشعر أنه عندما يرون الشروط الكاملة للاتفاق، وعندما يدركون أنه من الأساسي أن يكون هناك تسليم من قبل الإيرانيين قبل أن نقدم أي من الفوائد، فإنهم سيشعرون بالارتياح حيال ذلك".وأشار الموقع إلى أن الأحداث في لبنان هي عامل واحد يمكن أن يزعزع استقرار الاتفاق، حيث لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل أجزاء كبيرة من جنوب لبنان وتستمر في تبادل الضربات عبر الحدود مع حزب الله. وقال المسؤول الأمريكي الكبير إنه إذا أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل، واستمرت إيران في تسليح الجماعة المسلحة، فإن ذلك سيتعارض مع الاتفاق.وفي المقابل، يعتبر المحللون أن التوقيع المشترك على اتفاق لإنهاء الحرب دون تحقيق أهدافه المعلنة سيكون بمثابة ضربة استراتيجية وسياسية كبرى تقصم ظهر نتنياهو.