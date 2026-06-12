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عراقجي: إيران وسلطنة عمان ستصدران قريبا بيانا مشتركا بشأن مضيق هرمز

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Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Juin 2026 - 23:41 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في حديث تلفزيوني، إن بلاده وسلطنة عمان ستصدران قريبا بيانا مشتركا بشأن تنظيم وإدارة الملاحة في مضيق هرمز.

وأضاف الوزير: "ستصدر إيران وسلطنة عمان قريبا بيانا بشأن إدارة مضيق هرمز".


وأشار عراقجي أيضا إلى أن مضيق هرمز بقي مفتوحا أمام الملاحة الدولية لسنوات، لكن قرار إيران يعني أن الوضع في مضيق هرمز لن يعود كما كان أبدا.


يشهد مضيق هرمز حاليا إغلاقا كاملا وشللا ملاحيا حادا؛ إثر إعلان الحرس الثوري الإيراني (عبر مقر "خاتم الأنبياء") رسميا منع مرور كافة السفن التجارية وناقلات النفط. وجاء هذا الإجراء التصعيدي رد فعل على موجة ضربات جوية شنتها القوات الأمريكية على مواقع عسكرية ومنشآت رادار في محافظات إيران الجنوبية وجزرها الاستراتيجية مثل قشم.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تعرضت ثلاث سفن تحمل على متنها بحارة من الهند لهجمات قرب مضيق هرمز.
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