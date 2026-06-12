كندا تنتزع تعادلا تاريخيا أمام البوسنة في افتتاحيتها المونديالية

فيديو... ملخص مباراة كندا والبوسنة والهرسك

فيديو... ملخص مباراة كندا والبوسنة والهرسك

حقق منتخب كندا تعادلا تاريخيا مع البوسنة والهرسك 1-1 مساء الجمعة، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات لمونديال 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.وفي مدينة تورونتو الكندية، بادر منتخب البوسنة والهرسك بالتسجيل عن طريق غوفو لوكيتش في الدقيقة 21، قبل أن يحرز كايل لارين هدف التعادل للمنتخب الكندي في الدقيقة 78.وبهذا التعادل حصل منتخب كندا على أول نقطة في تاريخه ببطولة كأس العالم لكرة القدم.كما نال منتخبا كندا والبوسنة أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة الثانية، التي تضم أيضا منتخبي قطر وسويسرا، اللذين يلتقيان مساء السبت في الجولة الأولى للمجموعة أيضا.ويلعب المنتخب الكندي لقاءه المقبل في كأس العالم مع نظيره القطري بالجولة الثانية للمجموعة، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخبي سويسرا والبوسنة والهرسك.وكان منتخب كندا خسر جميع مبارياته الست الماضية التي لعبها في مشاركتيه السابقتين بكأس العالم عامي 1986 و2022 بالمكسيك وقطر على الترتيب.