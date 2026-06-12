سبيس إكس تقترب من قيمة 1.8 تريليون دولار بعد تحديد سعر سهمها عند 135 دولاراً

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، الخميس، أن شركةالأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء حددت سعر سهمها فيعند، في خطوة تاريخية قد تجعلها من بين أكبر الشركات المدرجة في الأسواق المالية الأمريكية.وبحسب التقارير، نجحت الشركة في جمع نحومن خلال بيع حوالي، لترتفع قيمتها السوقية إلى ما يقارب، على أن يبدأ تداول أسهمها فياليوم الجمعة.ويضع هذا التقييم الضخم شركة سبيس إكس ضمن، في واحدة من أكبر عمليات الطرح العام في تاريخ قطاع التكنولوجيا والفضاء.وتأسست الشركة سنةعلى يد رجل الأعمال الأمريكي، وتوسعت أنشطتها لتشملمن خلال شبكة "ستارلينك"، إضافة إلى مشاريع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.ورغم الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب، أثار التقييم المرتفع للشركة تساؤلات لدى عدد من المحللين والمراقبين بشأنوقدرة سبيس إكس على المحافظة على معدلات النمو التي تبرر هذه القيمة السوقية الضخمة خلال السنوات المقبلة.كما أشارت التقارير إلى أن آلية إدراج الشركة تختلف عن بعض الممارسات التقليدية المعتمدة في، إذ تم تحديد سعر الطرح مسبقاً مع تخصيص نسبة مهمة من الأسهم للمستثمرين الأفراد، في حين يُتوقع أن يحتفظ إيلون ماسكداخل الشركة بعد الإدراج.ومن شأن هذا التقييم القياسي أن يعزز بشكل كبير ثروة ماسك، الذي يمتلك حصة مؤثرة في سبيس إكس، ما يفتح الباب أمام احتمال أن يصبحإذا واصلت أسهم الشركة أداءها القوي في السوق.