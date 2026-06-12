مصر.. انتحار قاتل الطبيب المصري "لطفي مرعي"

شهدت محافظة المنوفية المصرية إسدال الستار على الجريمة المروعة التي هزت أوساط الرأي العام خلال الأيام الماضية، حيث انتحر المتهم بإنهاء حياة الطبيب لطفي مرعي.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوفاة المتهم المحتجز داخل المستشفى في حالة حرجة، وذلك بعد أيام من إقدامه على طعن نفسه بشكل مباشر فور تمزيقه لجسد الطبيب الضحية، ليصعد روحه إثر مضاعفات الإصابة الشديدة التي لحقت به.وتأتي وفاة الجاني بعد موجة عارمة من الحزن والغضب اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي وبين أهالي القرية والمحافظة، نعيًا للطبيب الراحل الذي كان يتمتع بسيرة عطرة وشعبية جارفة، وعُرف بين جيرانه بجهوده المستمرة في أعمال الخير والإصلاح بين الناس وتقديم المساعدات الطبية للمحتاجين.هذا وقد قامت السلطات الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق المختصة لاستكمال التقرير النهائي وإغلاق ملف القضية جنائيًا بوفاة المتهم.وبحسب روايات الأهالي، فإن الدكتور لطفي مرعي تدخل في محاولة للصلح واحتواء خلاف نشب بين أحد شباب القرية ووالدته، إلا أن الأمور تطورت بشكل مأساوي، حيث تعرض لطعنات نافذة بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة.المصدر: القاهرة 24