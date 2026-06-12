أسعار النفط تتراجع مع تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن إيران

تواصلتانخفاضها، اليوم الجمعة، وسط تراجع المخاوف من اتساع رقعة التوتر في المنطقة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكيإلغاء خطط كانت تستهدف توجيه ضربات لإيران، في ظل مؤشرات متزايدة على تقدم المساعي الدبلوماسية بين الجانبين.وبحلول الساعة، تراجعت العقود الآجلة لخامبمقدارأو ما يعادللتستقر عند، فيما انخفض خامبنحوأوليبلغوعلى أساس أسبوعي، سجل خامخسائر بلغت، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبةويأتي هذا التراجع بعد تصريحات للرئيس الأمريكيأكد فيها التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية عادلة" للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق المرتقب قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة في أوروبا بحضور نائب الرئيس الأمريكيوأضاف ترامب أنسيُعاد فتحه بشكل رسمي فور إتمام الاتفاق، وهو ما عزز التوقعات بانحسار المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.في المقابل، نقلت وكالةالإيرانية عن مصدر مطلع ومقرب من فريق التفاوض الإيراني تأكيده أن أي نص أولي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لم يتم اعتماده حتى الآن، ما يعكس استمرار المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات الملف الإيراني، باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة على أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل ارتباطه بأمن الملاحة فيوحركة صادرات النفط عبر