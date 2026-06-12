أسعار النفط تتراجع مع تزايد الآمال بالتوصل إلى اتفاق بشأن إيران
تواصلت أسعار النفط انخفاضها، اليوم الجمعة، وسط تراجع المخاوف من اتساع رقعة التوتر في المنطقة، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء خطط كانت تستهدف توجيه ضربات لإيران، في ظل مؤشرات متزايدة على تقدم المساعي الدبلوماسية بين الجانبين.
وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.21 دولار أو ما يعادل 1.3 بالمائة لتستقر عند 89.17 دولارا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.23 دولار أو 1.4 بالمائة ليبلغ 86.48 دولارا للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، سجل خام برنت خسائر بلغت 4.2 بالمائة، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.4 بالمائة.
ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية عادلة" للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق المرتقب قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة في أوروبا بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
وأضاف ترامب أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه بشكل رسمي فور إتمام الاتفاق، وهو ما عزز التوقعات بانحسار المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.
في المقابل، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع ومقرب من فريق التفاوض الإيراني تأكيده أن أي نص أولي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لم يتم اعتماده حتى الآن، ما يعكس استمرار المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.
ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات الملف الإيراني، باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة على أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل ارتباطه بأمن الملاحة في الخليج العربي وحركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز.
وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.21 دولار أو ما يعادل 1.3 بالمائة لتستقر عند 89.17 دولارا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 1.23 دولار أو 1.4 بالمائة ليبلغ 86.48 دولارا للبرميل.
وعلى أساس أسبوعي، سجل خام برنت خسائر بلغت 4.2 بالمائة، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 4.4 بالمائة.
ويأتي هذا التراجع بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيها التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية عادلة" للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق المرتقب قد يتم خلال الأيام القليلة المقبلة في أوروبا بحضور نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.
وأضاف ترامب أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه بشكل رسمي فور إتمام الاتفاق، وهو ما عزز التوقعات بانحسار المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة العالمية.
في المقابل، نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر مطلع ومقرب من فريق التفاوض الإيراني تأكيده أن أي نص أولي لمذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة لم يتم اعتماده حتى الآن، ما يعكس استمرار المفاوضات وعدم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.
ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات الملف الإيراني، باعتباره أحد أبرز العوامل المؤثرة على أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل ارتباطه بأمن الملاحة في الخليج العربي وحركة صادرات النفط عبر مضيق هرمز.
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