مواعيد مباريات المنتخب المصري في كأس العالم 2026 وقنوات البث الناقلة

برنامج مباريات المنتخب المصري (بتوقيت القاهرة)



قنوات البث الناقلة



يستعدلتسجيل عودته إلى نهائياتبعد غيابه عن نسخة، واضعاً نصب عينيه تحقيق مشاركة تاريخية في البطولة التي تستضيفها كل منويحمل منتخبمكانة خاصة في تاريخ كرة القدم العالمية، باعتباره أول منتخب عربي وإفريقي يشارك في نهائيات كأس العالم، وذلك خلال نسخة، إلى جانب سجله القاري الحافل الذي يتضمنورغم هذا التاريخ العريق، لم ينجح المنتخب المصري حتى الآن في تحقيق أي فوز خلال مشاركاته المونديالية السابقة، إذ خاضفيمختلفة، اكتفى خلالها بتعادلين مقابل خمس هزائم.وتقام نسخةوفق النظام الجديد الذي يشهد مشاركةموزعين على، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، إضافة إلى أفضلتحتل المركز الثالث.وأوقعت القرعة المنتخب المصري فيإلى جانب منتخبات: الإثنين– الساعة: الإثنين– الساعةصباحاً.: السبت– الساعةصباحاً.ستنقل مبارياتفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكةالمالكة للحقوق الحصرية للبطولة، من خلال قنواتها المشفرة.كما ينتظر أن يتم تخصيص عدد من المباريات للبث المجاني، إلى جانب إمكانية نقل بعض اللقاءات عبر قنوات عربية من خلالوفق الاتفاقيات الخاصة بكل دولة.ويأمل المنتخب المصري بقيادة نجومه في كسر عقدة الانتصارات المونديالية وتحقيق مشاركة مميزة تسمح له بالعبور إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.