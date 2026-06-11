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مواعيد مباريات المنتخب المصري في كأس العالم 2026 وقنوات البث الناقلة

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 18:27 قراءة: 1 د, 21 ث
      
يستعد المنتخب المصري لتسجيل عودته إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد غيابه عن نسخة قطر 2022، واضعاً نصب عينيه تحقيق مشاركة تاريخية في البطولة التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ويحمل منتخب الفراعنة مكانة خاصة في تاريخ كرة القدم العالمية، باعتباره أول منتخب عربي وإفريقي يشارك في نهائيات كأس العالم، وذلك خلال نسخة إيطاليا 1934، إلى جانب سجله القاري الحافل الذي يتضمن 7 ألقاب في كأس الأمم الإفريقية.


ورغم هذا التاريخ العريق، لم ينجح المنتخب المصري حتى الآن في تحقيق أي فوز خلال مشاركاته المونديالية السابقة، إذ خاض 7 مباريات في 3 نسخ مختلفة، اكتفى خلالها بتعادلين مقابل خمس هزائم.


وتقام نسخة 2026 وفق النظام الجديد الذي يشهد مشاركة 48 منتخباً موزعين على 12 مجموعة، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار الإقصائية، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

برنامج مباريات المنتخب المصري (بتوقيت القاهرة)

* مصر × بلجيكا: الإثنين 15 جوان 2026 – الساعة 22:00.
* مصر × نيوزيلندا: الإثنين 22 جوان 2026 – الساعة 04:00 صباحاً.
* مصر × إيران: السبت 27 جوان 2026 – الساعة 06:00 صباحاً.

قنوات البث الناقلة

ستنقل مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة beIN Sports المالكة للحقوق الحصرية للبطولة، من خلال قنواتها المشفرة.

كما ينتظر أن يتم تخصيص عدد من المباريات للبث المجاني، إلى جانب إمكانية نقل بعض اللقاءات عبر قنوات عربية من خلال البث الأرضي وفق الاتفاقيات الخاصة بكل دولة.

ويأمل المنتخب المصري بقيادة نجومه في كسر عقدة الانتصارات المونديالية وتحقيق مشاركة مميزة تسمح له بالعبور إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه.
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