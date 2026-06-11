"حنظلة" الإيرانية: على جنود المارينز الأمريكيين توديع عائلاتهم

أصدرت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة"، تحذيرا للجيش الأمريكي، قائلة إنه "يتعين على جنود المارينز الأمريكيين توديع عائلاتهم".ونقلت وكالة "مهر" عن "حنظلة" تحذيرا جديدا جاء فيه: "ننصح مشاة البحرية الأمريكية بالاتصال بعائلاتهم الآن وتوديعهم".وأضافت: "الصواريخ جاهزة للإطلاق، وحنظلة تنتظر حماقة منكم. الضربة في الساعات القادمة ستكون مريرة".ويأتي تهديد هذه المجموعة ضد مشاة البحرية الأمريكية ردا على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ضد إيران، حيث قال إن إيران أخرت محادثات الاتفاق لفترة طالت أكثر من اللازم، وسيتعين عليها الآن أن تدفع الثمن.وأضاف عندما سُئل عما يعنيه بالضبط بكلمة "الثمن"، قائلا: "سنضربهم، سنضربهم بقوة. سنستأنف القصف.. لقد ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم مرة أخرى اليوم".وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس الأمريكي قائلا: "نريد صفقة ناجحة.. سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق".وأفاد مسؤول أمريكي رفيع تحدث لموقع "أكسيوس" بأن "الضربات التي نُفذت مساء الثلاثاء (على إيران) كانت تهدف إلى استعادة جزء من أوراق الضغط الأمريكية، مع الحرص على أن تكون محسوبة بحيث لا تؤدي إلى سقوط قتلى، وألا تغلق الباب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق".ونقل "أكسيوس" أن "مبعوثي ترامب والوسطاء الإقليميين لا يزالون يعملون على محاولة إنقاذ المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، لكن تصريحات الرئيس الأخيرة قد تكون مؤشرًا على أن صبره بدأ ينفد".