البحرين: إصابة طفلة واحتراق مركبات إثر سقوط شظايا مسيرات إيرانية

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الخميس، تفاصيل الأضرار الناجمة عن "العدوان الإيراني الذي تتعرض له المملكة".وأوضحت أن سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة الإيرانية أسفر عن إصابة طفلة تبلغ من العمر 11 عاما بإصابات بسيطة، تمت معالجتها في موقع الحادث مباشرة.وأضافت الوزارة أن الشظايا تسببت أيضا في احتراق عدد من المركبات، بالإضافة إلى تضرر عدة منازل في كل من مدينة حمد والعاصمة المنامة.وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الدفاع المدني والإسعاف الوطني قاما فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات الحادث، وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين في المناطق المتضررة.