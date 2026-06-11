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بعد استبعاد الحكم الصومالي.. ترامب يثير الجدل بتصريحاته حول زوار كأس العالم 2026

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Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 07:48 قراءة: 0 د, 44 ث
      
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السلطات الأمريكية تعمل على ضمان دخول "الأجانب المناسبين" فقط إلى الولايات المتحدة خلال بطولة كأس العالم 2026.

وجاء تصريح ترامب ردا على المخاوف التي أثيرت بشأن تشديد إجراءات منح التأشيرات للزوار الراغبين في حضور مباريات البطولة، مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية تتخذ التدابير اللازمة لتنظيم دخول الجماهير الأجنبية.


وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول سهولة وصول المشجعين والمسؤولين الرياضيين إلى الولايات المتحدة، خاصة بعد منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول البلاد رغم أنه كان مرشحا للعمل في مباريات البطولة.


كما أثارت مخاوف أمنية أخرى الجدل مؤخرا، بعدما شهدت منطقة قريبة من مقر إقامة منتخب إنجلترا في مدينة كانساس سيتي حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة تسعة أشخاص.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة الممتدة من 11 جوان إلى 19 جويلية 2026، في أول نسخة من المونديال بمشاركة 48 منتخبا.
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