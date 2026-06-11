JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:36 Tunis

إلهان عمر تهاجم قرار استبعاد أرتان ومتضامنون يستحضرون أشهر أغنية مونديالية بصوت صومالي

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a2a59e5ee7a31.45810113_hkmlnpeqojgfi.jpg>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Juin 2026 - 07:04 قراءة: 1 د, 37 ث
      
لم يعد جدل استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من مونديال 2026 مجرد قصة رياضية عابرة، بل تحول إلى مرآة تعكس تصادم قيم الرياضة مع أجندات الإقصاء التي تنتهجها واشنطن.

النائبة الأمريكية من أصل صومالي إلهان عمر التي دخلت على خط الجدل المثار منذ اليوم الأول لاستبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، وجهت موجهة انتقادات حادة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


ووصفـت عمر القرار بأنه "مخز"، مؤكدة أن كأس العالم يفترض أن يكون مناسبة تتجاوز الانقسامات وتجمع الشعوب حول شغف كرة القدم، لا أن يتحول إلى منصة للإقصاء والحرمان. وأضافت أن أرتان، رغم حصوله على تأشيرة دخول رسمية، منع من دخول الولايات المتحدة وخسر فرصة تاريخية ليصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في نهائيات كأس العالم.


وجاءت تصريحات النائبة الأمريكية قبل يوم من تفاعلها مع منشورات داعمة للحكم الصومالي، من بينها رسائل استحضرت الفنان الصومالي الكندي كي نعان صاحب أغنية Wavin' Flag، التي تحولت إلى أحد أشهر الأناشيد المرتبطة بتاريخ المونديال.

ورأى متضامنون مع أرتان أن الصومال سبق أن ترك بصمة مميزة في ذاكرة كأس العالم من خلال الموسيقى، وكان الحكم الدولي على وشك كتابة فصل جديد من هذا الحضور كأول صومالي يشارك في إدارة مباريات البطولة، قبل أن تتبدد تلك الفرصة بسبب قرار منعه من دخول الولايات المتحدة.

وأكدت إلهان عمر أن ما حدث لن يقلل من قيمة الإنجاز الذي حققه أرتان بوصوله إلى نخبة حكام العالم، مشيرة إلى أن قصته تحولت إلى مصدر إلهام وفخر للصوماليين داخل البلاد وخارجها، وسط موجة تضامن واسعة من الأوساط الرياضية والسياسية.

وأثارت القضية موجة واسعة من التضامن داخل الأوساط الصومالية والإفريقية، حيث اعتبر كثيرون أن أرتان، الحائز على جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025، كان يستحق فرصة تمثيل بلاده في أكبر حدث كروي عالمي.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330895

babnet
World Cup 2026
 WC 2026  20:00 Mex - Rsa
 WC 2026  03:00 Kor - Tch

كل الأخبار...

08:36 - كرة السلة - شبيبة القيروان تعزز صفوفها بالثلاثي جوهر الجوادي وواصف المثناني وأحمد الضيف
08:33 - استعدادات مكثفة للتايكواندو التونسي: تربص بكازاخستان من 11 إلى 22 جوان متبوع بمشاركة في دورة أستانة الدولية G1
08:32 - طقس ... الحرارة في انخفاض الخميس
08:18 - لجنة تنظيم الإدارة تواصل اليوم النظر في تنظيم نشاط التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي
08:14 - بلدية تونس: قبول وقتي لعدد من المشاريع التنموية والرياضية والشبابية
08:12 - تونس تطلق مشروعا وطنيا لفائدة الشباب للوقاية من الإدمان وتعزيز الإدماج الاجتماعي
07:48 - بعد استبعاد الحكم الصومالي.. ترامب يثير الجدل بتصريحاته حول زوار كأس العالم 2026
07:04 - إلهان عمر تهاجم قرار استبعاد أرتان ومتضامنون يستحضرون أشهر أغنية مونديالية بصوت صومالي
06:54 - اجتماع لجنة قيادة مشروع حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية
06:40 - تعزيز التعاون التونسي الأمريكي في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتجديد
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 جوان 2026 | 25 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:29
19:40
16:10
12:26
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet30°
25° Babnet
الــرياح:
6.53 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
30°-20
29°-18
35°-20
35°-23
  • Avoirs en devises 25432,9
  • (10/06)
  • Jours d'importation 103
  • 1 € = 3,39209 DT
  • (10/06)
  • 1 $ = 2,93298 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/06)     1201,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/06)   29259 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>