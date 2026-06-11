إلهان عمر تهاجم قرار استبعاد أرتان ومتضامنون يستحضرون أشهر أغنية مونديالية بصوت صومالي

Since Africa’s best ref Omar Artan is all over Twitter today, it’s worth remembering that Wavin’ Flag the 2010 World Cup song and one of the greatest football anthems ever was also by Somali artist @KNAAN 🇸🇴🇸🇴



pic.twitter.com/wYEdXd0r6H — khalil Erigavo (@khalilErigavo) June 10, 2026

لم يعد جدل استبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان من مونديال 2026 مجرد قصة رياضية عابرة، بل تحول إلى مرآة تعكس تصادم قيم الرياضة مع أجندات الإقصاء التي تنتهجها واشنطن.النائبة الأمريكية من أصل صومالي إلهان عمر التي دخلت على خط الجدل المثار منذ اليوم الأول لاستبعاد الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، وجهت موجهة انتقادات حادة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووصفـت عمر القرار بأنه "مخز"، مؤكدة أن كأس العالم يفترض أن يكون مناسبة تتجاوز الانقسامات وتجمع الشعوب حول شغف كرة القدم، لا أن يتحول إلى منصة للإقصاء والحرمان. وأضافت أن أرتان، رغم حصوله على تأشيرة دخول رسمية، منع من دخول الولايات المتحدة وخسر فرصة تاريخية ليصبح أول حكم صومالي يدير مباريات في نهائيات كأس العالم.وجاءت تصريحات النائبة الأمريكية قبل يوم من تفاعلها مع منشورات داعمة للحكم الصومالي، من بينها رسائل استحضرت الفنان الصومالي الكندي كي نعان صاحب أغنية Wavin' Flag، التي تحولت إلى أحد أشهر الأناشيد المرتبطة بتاريخ المونديال.ورأى متضامنون مع أرتان أن الصومال سبق أن ترك بصمة مميزة في ذاكرة كأس العالم من خلال الموسيقى، وكان الحكم الدولي على وشك كتابة فصل جديد من هذا الحضور كأول صومالي يشارك في إدارة مباريات البطولة، قبل أن تتبدد تلك الفرصة بسبب قرار منعه من دخول الولايات المتحدة.وأكدت إلهان عمر أن ما حدث لن يقلل من قيمة الإنجاز الذي حققه أرتان بوصوله إلى نخبة حكام العالم، مشيرة إلى أن قصته تحولت إلى مصدر إلهام وفخر للصوماليين داخل البلاد وخارجها، وسط موجة تضامن واسعة من الأوساط الرياضية والسياسية.وأثارت القضية موجة واسعة من التضامن داخل الأوساط الصومالية والإفريقية، حيث اعتبر كثيرون أن أرتان، الحائز على جائزة أفضل حكم إفريقي لعام 2025، كان يستحق فرصة تمثيل بلاده في أكبر حدث كروي عالمي.