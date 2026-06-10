تفعيل الدفاعات الجوية في محافظة فارس جنوب إيران بعد سماع دوي انفجار

أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل أنظمة الدفاع الجوي في مدينة مُهر التابعة لمحافظة فارس جنوبي البلاد، بعد سماع سكان المنطقة دوي صوت قوي شبيه بالانفجار.وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن المتابعات الأولية أظهرت أن الصوت الذي سُمع ناتج عن نشاط منظومات الدفاع الجوي خارج المدينة، مؤكدة أنه لم تُسجل حتى الآن أي انفجارات داخل نطاق مدينة مُهر أو المناطق المحيطة بها.ولم تصدر السلطات الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الهدف الذي تعاملت معه الدفاعات الجوية أو أسباب تفعيلها.كما ذكر التلفزيون الإيراني أنه تم "سماع أصوات انفجارات من مسافة بعيدة من جزيرة كيش ولم يعرف مصدرها بعد".ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد هدد إيران اليوم، حيث قال إن إيران أخرت محادثات الاتفاق لفترة طالت أكثر من اللازم، وسيتعين عليها الآن أن تدفع الثمن.وأضاف عندما سُئل عما يعنيه بالضبط بكلمة "الثمن"، قائلا: "سنضربهم، سنضربهم بقوة. سنستأنف القصف.. لقد ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم مرة أخرى اليوم".وفي الوقت نفسه، صرح الرئيس الأمريكي قائلا: "نريد صفقة ناجحة.. سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق".وأفاد مسؤول أمريكي رفيع تحدث لموقع "أكسيوس" بأن "الضربات التي نُفذت مساء الثلاثاء (على إيران) كانت تهدف إلى استعادة جزء من أوراق الضغط الأمريكية، مع الحرص على أن تكون محسوبة بحيث لا تؤدي إلى سقوط قتلى، وألا تغلق الباب أمام إمكانية التوصل إلى اتفاق".ونقل "أكسيوس" أن "مبعوثي ترامب والوسطاء الإقليميين لا يزالون يعملون على محاولة إنقاذ المفاوضات والتوصل إلى اتفاق، لكن تصريحات الرئيس الأخيرة قد تكون مؤشرًا على أن صبره بدأ ينفد".