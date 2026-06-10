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ترامب: سنشن هجمات واسعة النطاق وقوية ضد إيران اليوم

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Bookmark article    Publié le Mercredi 10 Juin 2026 - 17:54 قراءة: 1 د, 51 ث
      
متابعة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم شن هجمات واسعة النطاق وقوية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم.

وقال ترامب يوم الأربعاء إن إيران أخرت محادثات الاتفاق لفترة طالت أكثر من اللازم، وسيتعين عليها الآن أن تدفع الثمن.


وأضاف في حديثه للصحفيين عندما سُئل عما يعنيه بالضبط بكلمة "الثمن": "سنضربهم، سنضربهم بقوة. سنستأنف القصف.. لقد ضربناهم بقوة أمس، وسنضربهم مرة أخرى اليوم".


وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي: "نريد صفقة ناجحة.. سنرى ما سيحدث. نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق".

ولفت ترامب إلى دور الوسطاء لاتمام الصفقة قائلا: "إنهم (الباكستانيون) يعملون، وما زالوا يحاولون إقناعهم (الإيرانيين) بفعل الشيء الصحيح".

تأتي هذه التصريحات بعد ليلة من تبادل عنيف للضربات بين الولايات المتحدة وإيران، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي إسقاط إيران لمروحية "أباتشي".

ولا تزال المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة مستمرة بوساطة باكستان، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الدائرة منذ 28 فيفري 2026، ويؤمن إعادة فتح مضيق هرمز.


ترامب: الاتفاق مع إيران جاهز بالكامل وطهران تواصل المماطلة

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع إيران أصبح جاهزاً بالكامل، مشدداً على أن كل ما يتعين على طهران فعله هو التوقيع على الوثيقة النهائية.

وقال ترامب خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، الأربعاء، إن "كل ما يتوجب على إيران فعله هو البدء في توقيع وثيقة الاتفاق، فقد تم التفاوض عليها بالكامل"، مضيفاً أن واشنطن أصبحت "قريبة جداً" من التوصل إلى اتفاق مع طهران.

واتهم الرئيس الأمريكي إيران بمواصلة المماطلة في المفاوضات، قائلا: "إيران تماطل وتماطل، وسنرى ما ستؤول إليه الأمور"، وأضاف: "أعتقد أن إيران سترغب في إبرام اتفاق، لكننا سنرى هل سيحدث ذلك".

وشدد ترامب على أن الاتفاق المرتقب لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن "الصفقة جيدة لأنها تمنعهم تماماً من امتلاك سلاح نووي في أي وقت". كما انتقد الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، معتبراً أنه "كان طريقاً نحو امتلاك سلاح نووي"، بينما يهدف الاتفاق الحالي، بحسب قوله، إلى إغلاق هذا المسار بشكل كامل.

وأضاف ترامب: "نريد اتفاقا ذا معنى وينجح فعلاً، ولا نريد مجرد اتفاق مثل اتفاق أوباما"، مؤكداً أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى تسوية دائمة تضمن عدم تطوير إيران لقدرات نووية عسكرية.

وفي ختام تصريحاته، أعرب الرئيس الأمريكي عن أمله في إحلال السلام، قائلا إنه يتمنى "السلام للشرق الأوسط وللعالم بأسره".
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