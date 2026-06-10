وفاة الفنان عبد العزيز مخيون

بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، توفي اليوم الأربعاء الممثل المصري المخضرم عبد العزيز مخيون عن عمر يناهز الـ83 عاماً.وأعلنت أسرة الراحل نبأ وفاته داخل أحد مستشفيات الإسكندرية حيث كان يتلقى العلاج عقب تعرضه لوعكة صحية حادة استدعت نقله إلى العناية المركزة.هذا ويعد مخيون المولود في محافظة البحيرة عام 1943 واحداً من أبرز قامات الفن المصري، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتنوعت مسيرته بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية على مدار أكثر من خمسة عقود.وارتبط اسمه بكبار مخرجي السينما المصرية، وقدم أدواراً حُفرت في ذاكرة المشاهدين، ومن أبرز أعماله السينمائية فيلما "الهروب" و"البريء" مع المخرج عاطف الطيب والنجم أحمد زكي.كما تميز في تجسيد شخصية الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب في مسلسل "أم كلثوم" وفيلم "كوكب الشرق".وفي الدراما التلفزيونية، شارك مخيون في روائع المسلسلات المصرية، ومنها "ليالي الحلمية" في دور طه السماحي، ومسلسلات "الشهد والدموع"، و"بوابة الحلواني"، و"الجماعة ".كذلك واصل تألقه في السنوات الأخيرة بأدوار معقدة ومميزة في مسلسلات مثل "البرنس"، و"جزيرة غمام"، و"سوق الكانتو".