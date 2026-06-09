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ترامب: إيران أسقطت مروحية أباتشي أمريكية والرد قادم

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Bookmark article    Publié le Mardi 09 Juin 2026 - 17:49 قراءة: 0 د, 46 ث
      
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن إيران أسقطت مروحية أباتشي تابعة للجيش الأمريكي فوق مضيق هرمز، مؤكدا أن "الرد قادم".

وفي حسابه على منصة "تروث سوشال"، كتب دونالد ترامب: "تم إبلاغي للتو من قبل جيشنا العظيم أنه خلال الليلة الماضية أسقط الإيرانيون إحدى مروحيات الأباتشي المتطورة التابعة لنا أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز".


وأضاف ترامب: "كان على متنها طياران، وكلاهما بخير ولم يُصب بأي أذى. ومع ذلك، فإن الولايات المتحدة يجب، وبحكم الضرورة، أن ترد على هذا الهجوم".


وفي وقت سابق من اليوم، أكد ترامب سلامة طاقم مروحية أمريكية تحطمت قرب مضيق هرمز.

وخلال تصريحاته، أشار ترامب إلى احتمال إعلان الولايات المتحدة "انتصاراً كاملا" على إيران خلال الأسبوعين المقبلين، في إشارة إلى الضغط المتصاعد على طهران.

ولاحقا، أعلن مسؤولون عسكريون أمريكيون أن زورقا مسيرا تابعا للبحرية الأمريكية تمكن من إنقاذ طياري المروحية التي كانا يستقلانها قبالة ساحل سلطنة عُمان.
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