. ترمب يتوقع اتفاقا قريبا وسقوط مروحية أمريكية بهرمز

ترامب يكشف مصير طاقم مروحية أمريكية تحطمت قرب هرمز



تتواصل التطورات السياسية والعسكرية في اليوم الـ102 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط مؤشرات على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مقابل استمرار التهديدات المتبادلة والتوتر على الجبهات الإقليمية.وقال الرئيس الأمريكيإنه يعتقد أن الأوضاع ستتجه نحو التهدئة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار، وهو ما من شأنه أن يحد من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة.وفي المقابل، كشف مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لم يستهدف منصات إطلاق الصواريخ الباليستية داخل إيران خلال المواجهة الأخيرة، موضحا أن تنفيذ مثل هذه العمليات يتطلب استعدادات عسكرية مختلفة وأكثر تعقيدا.ميدانيا، أفاد مراسل الجزيرة بتنفيذ، في وقت شدد فيه وزير الدفاع الإسرائيلي على أن أي هجوم يستهدف بلدات شمال إسرائيل سيقابل برد على الضاحية الجنوبية لبيروت.من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن القوات الإسرائيلية تلقت أوامر بوقف الهجمات على إيران، في خطوة تعكس التوجه نحو احترام اتفاق وقف إطلاق النار.وفي السياق ذاته، أعلنوقف الهجمات العسكرية الإيرانية على إسرائيل، لكنه حذر من أن استمرار الاعتداءات، خاصة في جنوب لبنان، سيقابل برد إيراني "أشد قوة".وتأتي هذه التطورات في وقت تترقب فيه الأوساط الدولية مدى صمود وقف إطلاق النار وقدرته على منع اندلاع جولة جديدة من المواجهات، خصوصا مع استمرار التوتر على الساحة اللبنانية وتبادل الرسائل العسكرية بين مختلف الأطراف.أكد دونالد ترامب سلامة طاقم المروحية الأمريكية التي تحطمت قرب مضيق هرمز، في ظل استمرار الغموض حول ملابسات الحادث الذي تزامن مع تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل مساء أمس الأول.ولا تزال أسباب التحطم غير واضحة في منطقة تشهد تصعيداً حاداً عقب التبادل الناري الإيراني الإسرائيلي، والذي مثل أكبر خرق لوقف إطلاق النار الشكلي السائد منذ اندلاع الحرب الإيرانية.