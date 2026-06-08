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الزهرة والمشتري على موعد مع "عناق سماوي" نادر يزين الأفق بعد الغروب

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AI Creation / صورة توضيحية
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 20:30 قراءة: 1 د, 29 ث
      
تتجه أنظار عشاق الفلك ومراقبي السماء حول العالم يومي 8 و9 جوان 2026 لمتابعة ظاهرة فلكية مميزة تتمثل في اقتراب كوكبي الزهرة والمشتري من بعضهما البعض ظاهريًا في الأفق الغربي بعد غروب الشمس، في مشهد يعد من أجمل الظواهر السماوية القابلة للرصد بالعين المجردة.

ويُعرف هذا الحدث باسم الاقتران الكوكبي، حيث يظهر الكوكبان وكأنهما متجاوران في السماء رغم أن المسافات الحقيقية الفاصلة بينهما شاسعة للغاية. ويُعد الزهرة ألمع كواكب السماء، بينما يمثل المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية، ما يجعل اجتماعهما البصري حدثًا لافتًا للأنظار.


وأوضح المصور الفلكي تميم التميمي أن هذا الاقتران لا يعني وجود تقارب فعلي بين الكوكبين، بل هو نتيجة اصطفافهما على خط رؤية واحد من الأرض. وأشار إلى أن كوكب الزهرة يبعد عن الأرض نحو 180 مليون كيلومتر، في حين يقع المشتري على مسافة تقارب 900 مليون كيلومتر.


ومن المنتظر أن تبلغ الظاهرة ذروتها عندما تنخفض المسافة الظاهرية بين الكوكبين إلى نحو 1.6 درجة قوسية فقط، وهي مسافة تعادل تقريبًا عرض ثلاثة أقمار مكتملة متجاورة في السماء.

ويُوصي المختصون برصد الظاهرة بعد حوالي 30 إلى 45 دقيقة من غروب الشمس، حيث سيكون الكوكبان ظاهرين بوضوح لمدة تقارب الساعتين قبل اختفائهما تدريجيًا خلف الأفق. كما تتيح المناظير الفلكية والكاميرات ذات العدسات الواسعة فرصة مميزة لمشاهدتهما ضمن مجال رؤية واحد.

ولا تتوقف الإثارة عند هذا الحد، إذ ينضم كوكب عطارد إلى المشهد السماوي ليشكل مع الزهرة والمشتري ما يعرف بـ"موكب الكواكب"، في لوحة فلكية نادرة تزداد جمالًا مع ظهور هلال شهر محرم بعد أيام قليلة من هذا الاقتران.

ويؤكد خبراء الفلك أن مثل هذه الظواهر تمثل فرصة مهمة لنشر الثقافة العلمية وتعزيز اهتمام الجمهور بعالم الفضاء، كما تعكس الدقة الكبيرة التي بلغتها الحسابات الفلكية الحديثة في تتبع حركة الأجرام السماوية والتنبؤ بمواقعها.
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