الجزائر.. السجن 7 سنوات بحق مؤثر "دنس علم البلاد"

قضت محكمة جزائرية اليوم الاثنين، بالسجن 7 سنوات في حق مؤثر اتهم برفقة شخص آخر بتدنيس العلم الوطني خلال حفل ساهر بأحد فنادق العاصمة.وأعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن الحكم الصادر في حق متهمين اثنين في مؤتمر صحفي نقل التلفزيون الحكومي بعض مقتطفاته، حيث أدين عبد الرحمان خمار، الذي يوصف على أنه مؤثر بارز ومدير لوكالة الاتصال المكلفة بتنظيم الحفل، وعامل في شركة طباعة، وهو الذي تولّى إعداد التصميم، بـ7 سنوات سجنا نافذا.وكان ممثل الحق العام، التمس توقيع 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الاثنين مع إيداعهما الحبس المؤقت في الجلسة، بموجب المادة 160 مكرر من قانون العقوبات التي تشير إلى "كل فعل يتمثل في إهانة أو تدنيس العلم الوطني عمدا وعلانية، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير أو التصرف التي من شأنها المساس بحرمته ورمزيته"، وهي الأفعال التي يعاقب عليها بالسجن من 5 إلى 10 سنوات.وجاءت الحادثة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تجمعا لعدد من صناع المحتوى على تطبيق "تيك توك"، حيث تم بسط علم جزائري كبير على أرضية قاعة الاستقبال بالفندق مع مرور عدد من الأشخاص عليه ما أثار موجة استياء واسعة.وأعلنت وزارة السياحة، أول أمس السبت، الغلق الفوري للفندق الذي استضاف الحفل مع سحب رخصة الاستغلال.