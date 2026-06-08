تراجع طلبيات المصانع الألمانية يعمّق المخاوف بشأن أداء أكبر اقتصاد أوروبي

تراجع في القطاعات الصناعية الرئيسية



ضغوط متزايدة على الاقتصاد الألماني



ارتفاع أسعار الطاقة يفاقم الضغوط



التوترات التجارية مع واشنطن تضغط على الصادرات



رهان على الاستثمار العمومي لإنعاش النمو



سجلت طلبيات المصانع الألمانية تراجعا حادا خلال شهر أفريل 2026، في مؤشر جديد على الضغوط التي يواجهها أكبر اقتصاد أوروبي، وسط تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وارتفاع تكاليف الطاقة وتنامي حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني "ديستاتيس" انخفاض الطلبيات الصناعية الجديدة بنسبةعلى أساس شهري خلال أفريل، متجاوزة توقعات المحللين التي رجحت تراجعا في حدودفقط. كما تراجعت الطلبيات بالنسبة ذاتها حتى بعد استبعاد الطلبات الكبرى.ويأتي هذا التراجع بعد ارتفاع معدل في مارس الماضي بنسبة، ما يعكس تقلبا واضحا في نشاط القطاع الصناعي خلال الأشهر الأخيرة.وشمل الانخفاض أبرز القطاعات الصناعية الألمانية، حيث تراجعت طلبيات صناعة السيارات بنسبة، فيما انخفضت طلبيات المعدات الكهربائية بنسبة، وتراجعت طلبات الآلات والمعدات بنسبةوتعد هذه القطاعات من الركائز الأساسية للصادرات الألمانية وللنشاط الصناعي الموجه نحو الاستثمار والإنتاج الرأسمالي.كما أظهرت بيانات الأشهر الثلاثة الممتدة بين فيفري وأفريل تراجعا في الطلبيات الجديدة بنسبةمقارنة بالفترة السابقة، وهو ما يشير إلى أن الانخفاض المسجل لا يقتصر على ظرف شهري عابر.ورغم أن الاقتصاد الألماني حقق نموا بنسبةخلال الربع الأول من سنة 2026، مدعوما بارتفاع الصادرات بنسبةوتحسن نشاط الصناعات التحويلية بنسبة، فإن المؤشرات الأخيرة تعكس تباطؤا محتملا خلال الربع الثاني من العام.كما أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي تراجعا بنسبةخلال شهر مارس على أساس شهري، وبنسبةمقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.في المقابل، ارتفع حجم الطلبيات غير المنجزة في الصناعات التحويلية بنسبةعلى أساس شهري وبنسبةعلى أساس سنوي، ما يمنح المصانع هامشا مؤقتا لمواصلة النشاط الإنتاجي.وأكدت وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية أن المؤشرات الحالية ترجح تباطؤا اقتصاديا خلال الربع الثاني من السنة، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بارتفاع الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين.وسجلت أسعار الواردات الألمانية ارتفاعا بنسبةخلال أفريل مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، وهي أعلى زيادة سنوية منذ جانفي 2023.كما ارتفعت أسعار واردات الطاقة بنسبة، مع قفزة في أسعار المنتجات النفطية بلغت، والنفط الخام بنسبة، فيما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبةوتواجه الصناعة الألمانية ضغوطا إضافية نتيجة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث تراجع فائض تجارة السلع الألمانية مع السوق الأمريكية بنسبةخلال الربع الأول من السنة، ليستقر عندويأتي ذلك بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة على عدد من الواردات الأوروبية، من بينها السيارات.وتعوّل الحكومة الألمانية على صندوق استثماري خاص بقيمةمخصص للبنية التحتية والتحول المناخي، بهدف دعم التحديث الاقتصادي وتحفيز النمو في قطاعات النقل والتعليم والرقمنة والطاقة والإسكان.وفي المقابل، تتوقع المفوضية الأوروبية أن يسجل الاقتصاد الألماني نموا بنسبةخلال سنة 2026 وخلال سنة 2027، بعد فترة من النمو الضعيف والركود النسبي.غير أن هذه التوقعات تبقى رهينة تطورات الأوضاع الجيوسياسية وأسعار الطاقة، إلى جانب القرارات المرتقبة للبنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة، والتي قد تزيد من كلفة التمويل على المؤسسات الصناعية.