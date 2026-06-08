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منظمة "سي ووتش" تتهم إيطاليا ومالطا بالتقاعس عن إنقاذ 11 مهاجرا غرقوا في البحر الأبيض المتوسط

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 18:11 قراءة: 0 د, 55 ث
      
لقي 11 مهاجرا على الأقل حتفهم إثر غرق قارب في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من مالطا، وسط اتهام من منظمة "سي ووتش" الألمانية للسلطات الإيطالية والمالطية بالتأخر والتقاعس عن إنقاذهم.

وأفادت المنظمة، في بيان عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين، بأن طائرة الرصد التابعة لها "سيبريد" رصدت جثث الضحايا، فيما تمكنت فرق الإغاثة من إنقاذ 48 شخصا آخرين كانوا على متن قارب صيد.


وأضافت أن السلطات الإيطالية والمالطية أرسلت فرق إنقاذ إلى المنطقة، لكنها وصلت متأخرة، وفقاً لما ذكرته المنظمة.


وحمّلت "سي ووتش" السلطات في روما وفاليتا المسؤولية عن الحادث، مؤكدة أن الجهات الرسمية كانت على دراية كاملة بالوضع، وأن الوفيات كان يمكن تفاديها لو تمت الاستجابة والتدخل في وقت أبكر.

ولم يتضح حتى الآن العدد الإجمالي للمهاجرين الذين كانوا على متن القارب وقت الحادث، كما لم تُعلن أي حصيلة رسمية بشأن عدد المفقودين.

وأفادت المنظمة بأن فرق الإنقاذ المالطية تولت لاحقا نقل الناجين من قارب الصيد إلى إحدى سفنها.

وتعد منطقة البحر الأبيض المتوسط طريقا رئيسيا للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، حيث تشهد حوادث غرق متكررة، مع تسجيل آلاف المفقودين سنويا، وسط انتقادات متواصلة من منظمات حقوقية وإنسانية لآليات الاستجابة والإنقاذ في المنطقة.
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