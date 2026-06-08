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سيدة جزائرية تقاضي رياض محرز بسبب وردة: "أهانني أمام العالم"

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Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 14:41 قراءة: 0 د, 32 ث
      
رفعت المشجعة الجزائرية "الخالة مريم" دعوى قضائية ضد لاعب كرة القدم رياض محرز، اتهمته فيها بإهانتها بعد رفضه التقاط صورة تذكارية معها وعدم قبول وردة أهدتها له بعد حصة تدريبية.

وأكدت "الخالة مريم"، في مقطع فيديو، أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الدار البيضاء، قائلة لمحرز: "العدالة بيننا". كما كشفت عزمها متابعة مصور الفيديو وناشريه بتهمة التشهير.



واعتبرت المشجعة، التي وصفت نفسها بـ"الوفية" للمنتخب، أن تصرف اللاعب شكل إهانة أمام العالم، مناشدة الرئيس الجزائري التدخل. فيما لم يصدر أي تعليق من محرز، الذي يتواجد حاليا بأمريكا استعدادا للمباريات المقبلة.
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