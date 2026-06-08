النفط يقفز بأكثر من 3% مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران

وبحسب بيانات التداول، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أوت بنسبة 3.03% بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 95.93 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لشهر جويلية بنسبة 3.3% إلى 93.4 دولارا للبرميل، مدفوعة بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقعات باضطرابات محتملة في إنتاج النفط ونقله.وجاء هذا الارتفاع عقب تصعيد عسكري جديد في المنطقة، بعدما أطلقت إيران مساء الأحد عدة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ما زاد من حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وجاء ذلك بعد تهديدات إيرانية بالرد على ضربة إسرائيلية سابقة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.وفي سياق متصل بأسواق الطاقة، وافق تحالف "أوبك+" على زيادة جديدة في الإنتاج تعد الرابعة منذ التطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، حيث اتفقت سبع دول، بقيادة السعودية وروسيا والعراق والكويت، على رفع الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من جويلية القادم.وأشار "أوبك+" إلى أن الزيادات التدريجية في الإنتاج ستظل خاضعة لظروف السوق، مع إمكانية تعليقها أو تعديلها إذا استدعت الأوضاع ذلك.وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تطورات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وسط سيناريوهات متباينة تتراوح بين احتواء التوتر أو انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع، في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى ضبط النفس وعدم الرد عسكريا، بالتوازي مع دعوته إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.