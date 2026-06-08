JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 08:51 Tunis

النفط يقفز بأكثر من 3% مع تصاعد التوتر بين إسرائيل وإيران

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/621f0cc9b336b9.31342832_peqlnfijmkohg.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 08 Juin 2026 - 06:29 قراءة: 1 د, 12 ث
      
ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل ملحوظ في التعاملات المبكرة صباح الاثنين، مع تزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام من منطقة الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وبحسب بيانات التداول، صعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أوت بنسبة 3.03% بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش، مقارنة بالإغلاق السابق، لتصل إلى 95.93 دولارا للبرميل، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) لشهر جويلية بنسبة 3.3% إلى 93.4 دولارا للبرميل، مدفوعة بتزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقعات باضطرابات محتملة في إنتاج النفط ونقله.


وجاء هذا الارتفاع عقب تصعيد عسكري جديد في المنطقة، بعدما أطلقت إيران مساء الأحد عدة صواريخ باتجاه شمال إسرائيل، ما زاد من حدة التوتر الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وجاء ذلك بعد تهديدات إيرانية بالرد على ضربة إسرائيلية سابقة استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.


وفي سياق متصل بأسواق الطاقة، وافق تحالف "أوبك+" على زيادة جديدة في الإنتاج تعد الرابعة منذ التطورات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، حيث اتفقت سبع دول، بقيادة السعودية وروسيا والعراق والكويت، على رفع الإنتاج بنحو 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من جويلية القادم.

وأشار "أوبك+" إلى أن الزيادات التدريجية في الإنتاج ستظل خاضعة لظروف السوق، مع إمكانية تعليقها أو تعديلها إذا استدعت الأوضاع ذلك.

وتتابع الأسواق العالمية عن كثب تطورات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل، وسط سيناريوهات متباينة تتراوح بين احتواء التوتر أو انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع، في وقت دعا فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إسرائيل إلى ضبط النفس وعدم الرد عسكريا، بالتوازي مع دعوته إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 330678

babnet
Can 2025
 CAN 2025  J - 3

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 08 جوان 2026 | 22 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:27
19:39
16:10
12:25
05:00
03:09
الرطــوبة:
% 42
Babnet
Babnet32°
25° Babnet
الــرياح:
2.32 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-22
34°-23
35°-24
34°-23
30°-21
  • Avoirs en devises 25652,9
  • (05/06)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,38853 DT
  • (05/06)
  • 1 $ = 2,91988 DT
  • Solde Compte du Trésor     (04/06)     1186,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (04/06)   29447 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No