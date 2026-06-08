صواريخ إيرانية وانفجارات قرب القدس.. وإسرائيل ترد بغارات على أهداف في عمق إيران

شهدت الساعات الأخيرة تصعيدا ميدانيا جديدا في المواجهة بين إيران وإسرائيل، مع تبادل الضربات العسكرية واتساع رقعة التوتر في المنطقة.وأعلن الجيش الإسرائيلي رصدباتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكدا أن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها.وفي السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسماع، بينما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن نحوأُطلقت من إيران، مشيرة إلى تعرضفي المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذجنوب غرب إيران، كما أكد أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني فيوكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق تعرضها لقصف صاروخي إيراني، في حين اعتبرت القوات المسلحة الإيرانية أن الضربات الإسرائيلية علىتمثل "تجاوزا لكل الخطوط الحمراء"، محملة تل أبيب مسؤولية تداعيات هذا التصعيد.وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف متزايدة من اتساع دائرة المواجهة إقليميا، في ظل استمرار تبادل الضربات بين الجانبين وتزايد الدعوات الدولية إلى ضبط النفس ومنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.