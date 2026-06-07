صواريخ إيرانية تستهدف إسرائيل وترمب يطلب من نتنياهو عدم الرد

شهد اليوم الـ101 من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تطورات متسارعة، في ظل تصاعد التوتر العسكري وتزايد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.وأعلنت إسرائيل تعرضها لقصف صاروخي إيراني، في وقت أكدت فيه القوات المسلحة الإيرانية أن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل "تجاوزا لكل الخطوط الحمراء"، محذرة من تداعيات استمرار التصعيد.وفي سياق متصل، أُغلقت أجواء العراق وغرب إيران وجنوب سوريا أمام حركة الطيران، في إجراء احترازي يعكس حالة التوتر الأمني التي تشهدها المنطقة.سياسيا، أفادت تقارير بأن الرئيس الأمريكيأجرى اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي، دعاه خلاله إلى عدم الرد على الصواريخ الإيرانية، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع.وتأتي هذه التطورات وسط ترقب دولي واسع لمآلات الأزمة، في ظل تحذيرات متزايدة من انعكاسات أي تصعيد إضافي على أمن واستقرار المنطقة وحركة الملاحة الجوية والتجارة الدولية.