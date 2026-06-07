طهران تشترط الإفراج عن أصولها قبل أي مفاوضات جديدة

وقال العضو في الفريق، يزدان بناه، اليوم الأحد: "بناء على التجارب السابقة، بذل الفريق الإيراني المفاوض قصارى جهده، من خلال دبلوماسية القوة، لضمان أن يكون الإفراج عن أصول إيران موضوعيا وحقيقيا، ولن ننتقل إلى المرحلة التالية حتى يتم الإفراج عنها".وأضاف: "باختصار، إذا لم يتم الإفراج عن أصول إيران كما هو منصوص عليه في نص المذكرة، فلن يكون هناك تفاهم مؤقت ولا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي".وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن مشكلة إيران الرئيسية في مفاوضاتها مع الولايات المتحدة تكمن في مواقف واشنطن المتناقضة، مشيرا إلى أن تبادل الرسائل مستمر عبر وسطاء باكستانيين.