بيونغ يانغ: السلاح النووي حق سيادي غير قابل للتفاوض

أعلنت كيم يو جونغ، نائبة رئيس قسم اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، أن كوريا الشمالية لن تقدم "قيد أنملة" على التنازل بشأن قضية نزع السلاح النووي، بل ستعزز قدراتها النووية.وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق، عقب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين، أن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية يمثل هدفا مشتركا للولايات المتحدة والصين.وقالت كيم يو جونغ، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "لن تسمح كوريا الشمالية بأي حال من الأحوال باختلال توازن القوى لحماية أمن سيادتها... وهذا يعطي العالم بأسره إشارة واضحة بأننا لن نتنازل قيد أنملة بشأن الدفاع عن البلاد".وأوضحت أن كوريا الشمالية "لن تناقش سيادتها مع أي شخص"، لأن ذلك سيشكل انتهاكا لدستور الدولة.وشددت كيم يو جونغ على أنه تتشكل حول كوريا الشمالية "كتلة عدوانية تمتلك معاً أسلحة نووية"، ويتم إجراء مناورات عسكرية معادية ونشر أسلحة ذرية.وكان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد أكد مرارا أن الأسلحة النووية لكوريا الشمالية هي حق غير قابل للتصرف لدولة ذات سيادة، وضروري لردع العدوان الخارجي. كما تم إرساء الوضع النووي للبلاد دستوريا وقانونيا.