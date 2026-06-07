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وزير الداخلية الباكستاني من طهران: أنا هنا لأُبلغ رسالة خاصة إلى المرشد الأعلى

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Bookmark article    Publié le Dimanche 07 Juin 2026 - 06:24 قراءة: 0 د, 46 ث
      
صرح وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي خلال زيارته للعاصمة الإيرانية طهران بأنه جاء بهدف إبلاغ رسالة خاصة إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي.

وقال محسن نقوي للصحفيين: "أنا هنا لأُبلغ رسالة خاصة من المشير ورئيس وزراء باكستان إلى المرشد الأعلى مجتبى خامنئي بشأن الوضع الراهن".

وأضاف: "أعتقد أن هذه الرسالة بالغة الأهمية".

وفي وقت سابق، أشار وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني بعد المحادثات مع نظيره الباكستاني إلى العلاقات الأخوية بين إيران وباكستان.


وقال مؤمني في ختام لقائه مع نظيره الباكستاني: "باكستان دولة كبيرة جدا، ونحن نملك معها سوابق دينية وثقافية ومشتركات كثيرة، إن باكستان هي دولة صديقة وشقيقة وجارة لنا كما أشار قائد الثورة الاسلامية في رسالته الأولى إلى المشتركات الثقافية والتاريخية بين البلدين"، بحسب ما نقلت وكالة "فارس" للأنباء.

وكان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، قد زار طهران مرتين خلال الأسبوع الماضي، حاملا رسالة من الجانب الأمريكي إلى المسؤولين الإيرانيين، حيث أجرى مباحثات مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين آخرين.
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