JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 14:43 Tunis

"خاتم الأنبياء": الأجانب لا مكان لهم بالخليج.. وجاهزون لـ"رد جهنمي"

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a12f8a1abd925.49600858_jqnghofpeiklm.jpg>
قائد مقر خاتم الأنبياء عبد اللهي
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 14:08 قراءة: 0 د, 46 ث
      
أكد مقر خاتم الأنبياء، مقر القيادة العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن الأجانب لا مكان لهم في الخليج، مشددا على أن القوات المسلحة مستعدة لتوجيه "ردٍ جهنمي" على أي اعتداء.

وقال قائد مقر خاتم الأنبياء عبد اللهي، خلال الاحتفال الذي أشاد فيه بتضحيات شخصيات مثل علي شمخاني وعبد الرحيم موسوي ومحمد باقر وعزيز نصير زاده وعليرضا تنكسيري وأبو القاسم بابائيان، إن تكريم هؤلاء الأبطال يشكل مصدر إلهام للإيرانيين لمواصلة الصمود والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الوطنية.


وأضاف: "في هذا الاحتفال المهيب الذي يؤكد على استمرار المقاومة والصمود واليقظة والذكاء تجاه العدو الأمريكي الصهيوني، ستُؤمّن منطقة الخليج الفارسي عمليًا بشكر النعمة، وسيُزاح بساط استغلال العدو لهذا الممر المائي، وسيتحقق الرفاه والتقدم لصالح جميع شعوب المنطق".


وحذر "من أن استراتيجيات قائد الثورة الإسلامية لإدارة الخليج ومضيق هرمز ترتكز على مفهوم "إيران القوية"، الذي لا يترك أي مجال للوجود الأجنبي، مشددًا على أن القوات المسلحة لن تسمح بتكرار التجارب التاريخية المؤلمة، وستفرض عزّة وكرامة الجمهورية الإسلامية على أي معتد".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329902

babnet

كل الأخبار...

14:43 - رئيسة غرفة أخصائيي علاج النطق: ضرورة الإحاطة المبكرة بالأطفال الذين يعانون اضطرابات وتأخر الكلام
14:42 - رياض دغفوس: تونس أعدت بروتوكولا صحيا وقائيا بنقاط العبور لتفادي نقل عدوى فيروس "ايبولا" و"هانتا"
14:08 - "خاتم الأنبياء": الأجانب لا مكان لهم بالخليج.. وجاهزون لـ"رد جهنمي"
13:20 - بلدية تبرسق تحتضن الاحد 31 ماي ندوة علمية حول دور المتاحف في حفظ ذاكرة الشعوب وصيانة الموروث التاريخي والثقافي للأجيال القادمة
12:43 - كاس تونس: – طريق النهائي يمر عبر صفاقس وزويتن
12:40 - كأس تونس: برنامج مباراتي نصف النهائي
12:32 - دوري أبطال أفريقيا: الجيش الملكي يستقبل ماميلودي صنداونز في إياب النهائي
12:30 - دورة ملحق الصعود للرابطة المحترفة الاولى: تعيينات حكام مباراتي نصف النهائي
11:25 - هيئة الانتخابات تنشر قائمة المترشحين المقبولين أوليا للانتخابات التشريعية الجزئيّة بدائرة الكبّارية
10:23 - منوبة: الحماية المدنية تخمد حريقا اتى على عدد من نقاط الانتصاب في سوق شارع خالد بن الوليد بدوار هيشر
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 34
Babnet
Babnet28°
27° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-17
28°-17
28°-18
29°-18
31°-20
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No