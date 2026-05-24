"تسنيم": إيران لم تقبل أي إجراءات في ملفها النووي وتربط التفاهم بالإفراج عن أصولها المجمدة

تعليق العقوبات النفطية وإنهاء الحرب



طهران: وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان



كشفت وكالة تسنيم، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إيران لم توافق حتى الآن على أي إجراءات تتعلق بملفها النووي، مؤكدة أن أي تفاهم مبدئي مع الولايات المتحدة سيكون مشروطا بالإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.وأوضحت الوكالة أن طهران شددت خلال المباحثات الجارية على ضرورة تمكينها من الوصول الفعلي إلى جزء من هذه الأموال منذ المرحلة الأولى لأي تفاهم، وذلك بسبب “التجارب السابقة المتعلقة بعدم التزام الطرف الأمريكي”، وفق ما نقلته المصادر.وأضافت أن الجانب الأمريكي حاول خلال الأسابيع الماضية ربط الإفراج عن الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي، غير أن إيران تمسكت بضرورة الإفراج عن جزء منها بشكل فوري، مع تحديد آلية واضحة للإفراج عن بقية الأصول خلال المفاوضات اللاحقة.وبحسب المعطيات ذاتها، يتضمن مشروع التفاهم المحتمل تعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة التفاوض، بما يسمح لطهران ببيع نفطها دون قيود مرتبطة بالعقوبات الأمريكية.وأشارت “تسنيم” إلى أن مذكرة التفاهم المرتقبة ستركز أساسا على “إنهاء الحرب على جميع الجبهات”، بما في ذلك الوضع في لبنان، معتبرة أن “إسرائيل” ستكون مطالبة، بصفتها حليفا لواشنطن، بوقف العمليات العسكرية هناك.كما تحدثت المصادر عن تحديد فترة تمتد إلى 30 يوما لتنفيذ الترتيبات المرتبطة بالحصار البحري ومضيق هرمز، مقابل مهلة تصل إلى 60 يوما لمواصلة التفاوض بشأن الملف النووي.وأكدت الوكالة أن التفاهم المحتمل لا يعني عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب، بل يقتصر على استعادة حركة عبور السفن إلى مستويات ما قبل التصعيد، مع تمسك إيران بممارسة “سيادتها الكاملة” على المضيق.وأضافت أن أي تغيير في حركة الملاحة بالمضيق سيظل مرتبطا بتنفيذ الولايات المتحدة لبقية التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وعلى رأسها رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.