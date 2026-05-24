JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 09:39 Tunis

"تسنيم": إيران لم تقبل أي إجراءات في ملفها النووي وتربط التفاهم بالإفراج عن أصولها المجمدة

<img src=http://www.babnet.net/images/4b/6a12b3b5e62927.88965321_fhpeigkmojqnl.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 09:13 قراءة: 1 د, 25 ث
      
كشفت وكالة تسنيم، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إيران لم توافق حتى الآن على أي إجراءات تتعلق بملفها النووي، مؤكدة أن أي تفاهم مبدئي مع الولايات المتحدة سيكون مشروطا بالإفراج عن جزء من الأصول الإيرانية المجمدة.

وأوضحت الوكالة أن طهران شددت خلال المباحثات الجارية على ضرورة تمكينها من الوصول الفعلي إلى جزء من هذه الأموال منذ المرحلة الأولى لأي تفاهم، وذلك بسبب “التجارب السابقة المتعلقة بعدم التزام الطرف الأمريكي”، وفق ما نقلته المصادر.


وأضافت أن الجانب الأمريكي حاول خلال الأسابيع الماضية ربط الإفراج عن الأموال المجمدة بالتوصل إلى اتفاق نهائي حول الملف النووي، غير أن إيران تمسكت بضرورة الإفراج عن جزء منها بشكل فوري، مع تحديد آلية واضحة للإفراج عن بقية الأصول خلال المفاوضات اللاحقة.


تعليق العقوبات النفطية وإنهاء الحرب

وبحسب المعطيات ذاتها، يتضمن مشروع التفاهم المحتمل تعليق العقوبات النفطية المفروضة على إيران خلال فترة التفاوض، بما يسمح لطهران ببيع نفطها دون قيود مرتبطة بالعقوبات الأمريكية.

وأشارت “تسنيم” إلى أن مذكرة التفاهم المرتقبة ستركز أساسا على “إنهاء الحرب على جميع الجبهات”، بما في ذلك الوضع في لبنان، معتبرة أن “إسرائيل” ستكون مطالبة، بصفتها حليفا لواشنطن، بوقف العمليات العسكرية هناك.

كما تحدثت المصادر عن تحديد فترة تمتد إلى 30 يوما لتنفيذ الترتيبات المرتبطة بالحصار البحري ومضيق هرمز، مقابل مهلة تصل إلى 60 يوما لمواصلة التفاوض بشأن الملف النووي.

طهران: وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان

وأكدت الوكالة أن التفاهم المحتمل لا يعني عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل الحرب، بل يقتصر على استعادة حركة عبور السفن إلى مستويات ما قبل التصعيد، مع تمسك إيران بممارسة “سيادتها الكاملة” على المضيق.

وأضافت أن أي تغيير في حركة الملاحة بالمضيق سيظل مرتبطا بتنفيذ الولايات المتحدة لبقية التزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم، وعلى رأسها رفع الحصار البحري والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329890

babnet

كل الأخبار...

09:39 - بطولة فيتشنزا للتس... معز الشرقي يلاقي السويسري ريمي بيرتولا في الدور السادس عشر غدا الاثنين
09:18 - مختصة في أمراض الشيخوخة توصى بعدم الافراط في تناول اللحوم الحمراء لكبار السن للتداعيات الصحية الخطرة على صحتهم
09:17 - ارتفاع أسعار اضاحي العيد بسيدي بوزيد بحوالي 500 دينار مقارنة بالسنة الفارطة
09:13 - "تسنيم": إيران لم تقبل أي إجراءات في ملفها النووي وتربط التفاهم بالإفراج عن أصولها المجمدة
08:59 - تونس تحتضن المؤتمر الدولي تحت عنوان" التعليم الشامل والمستدام...مرحلة ما قبل المدرسة الى الجامعة" يومي 29 و30 ماي 2026
08:28 - كاس تونس – طريق النهائي يمر عبر صفاقس وزويتن
08:20 - طقس... الحرارة في استقرار الاحد وتتراوح بين 23 و 33 درجة
08:15 - المجلس الجهوي للسياحة بولاية مدنين يقرر ادراج القرى الحرفية بولاية مدنين ضمن المسلك السياحي
08:14 - كأس تونس: برنامج مباراتي نصف النهائي
08:07 - دوري أبطال أفريقيا: الجيش الملكي يستقبل ماميلودي صنداونز في إياب النهائي
1 2 3 4 5 6 7
saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 24 ماي 2026 | 7 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:13
19:29
16:06
12:23
05:06
03:20
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet17°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-17
28°-17
28°-17
29°-18
31°-20
  • Avoirs en devises 25493,1
  • (22/05)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,39372 DT
  • (22/05)
  • 1 $ = 2,90366 DT
  • Solde Compte du Trésor     (21/05)     659,9 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (21/05)   28779 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

No