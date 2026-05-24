وول ستريت جورنال: وفاة المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض في المستشفى

Publié le Dimanche 24 Mai 2026 - 06:21
      
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن بيان صادر عن الخدمة السرية الأمريكية بوقاة المشتبه به في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض في المستشفى متأثرا بجراحه.

ونقلت مراسلة الصحيفة عن بيان الجهاز قوله: 'في يوم السبت، بُعيد الساعة 18:00 (بتوقيت واشنطن)، اقترب شخص من نقطة تفتيش تابعة للخدمة السرية في منطقة الشارع الـ17 والجزء الشمالي الغربي من جادة بنسلفانيا. ويشير التحقيق الأولي إلى أنه مع اقترابه، أخرج سلاحا من حقيبته وبدأ في إطلاق النار على الضباط المناوبين'".



وأضافت الخدمة السرية: "رد عناصر الخدمة السرية بإطلاق النار، مما أدى إلى إصابة المشتبه به، ونُقل إلى مستشفى محلي حيث توفي في وقت لاحق".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر لصحيفة "نيويورك بوست" بأن مسلحا أطلق النار خارج البيت الأبيض مساء السبت، بالتوقيت المحلي، وأطلق نحو ثلاث رصاصات قبل أن تتمكن قوات الخدمة السرية من السيطرة عليه.

وأظهرت لقطات رصدتها وسائل إعلام أمريكية لحظة إطلاق النار بشكل كثيف قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن.

وحسب ما ذكرت شبكة ABC News، قامت الخدمة السرية بإخلاء الحديقة الشمالية للبيت الأبيض مساء السبت (بالتوقيت المحلي) بعد سماع دوي ما يبدو أنه طلقات نارية. وطُلب من الصحفيين الركض بسرعة إلى غرفة الإيجاز الصحفي بالبيت الأبيض.

ويأتي ذلك أيضا بعد حوالي شهر من قيام مسلح فرد بإطلاق النار في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض، حيث كان الرئيس الامريكي دونالد ترامب حاضرا.
