موسكو وبكين تحذران من مشروع "القبة الذهبية" الأمريكي

وجاء في البيان المشترك الصادر عن موسكو وبكين عقب محادثات قادة البلدين، والذي تم نشره على موقع الكرملين، أن "الجانبين يريان أن المشروع الأمريكي 'القبة الذهبية' يشكل تهديدا جليا للاستقرار الاستراتيجي، كونه يهدف إلى إنشاء منظومة دفاع صاروخي عالمية، متعددة المستويات والمجالات، وغير مقيدة بأي حدود، تستهدف اعتراض أي نوع من الأسلحة الصاروخية، بما في ذلك جميع أنواع الصواريخ التابعة لـ'الخصوم الندين'، وذلك في جميع مراحل طيرانها وحتى قبل إطلاقها".يُذكر أن هذا التصريح جاء ضمن البيان المشترك الذي أصدرته روسيا وجمهورية الصين الشعبية، والذي ركّز على مواصلة تعزيز الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين، وتعميق علاقات حسن الجوار والصداقة والتعاون، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الصينية بكين، والتي انطلقت في الـ 19 من ماي الجاري.