وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانية، نقلا عن مصادر دبلوماسية مطلعة، بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين إيرانيين.وأضافت المصادر، أن نقوي سيزور إيران للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن جدول الزيارة أو الملفات المطروحة للنقاش.وتأتي هذه الزيارة في إطار دور الوساطة الذي تلعبه باكستان بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 28 فيفري 2026.وقد زار نقوي طهران سابقا في 16 ماي الجاري، حيث التقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ووزيري الداخلية والخارجية.ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه المفاوضات بين الطرفين جمودا، حيث تتبادل إيران والولايات المتحدة المقترحات عبر الوسطاء الباكستانيين، وسط تصاعد التحذيرات العسكرية من الجانبين.المصدر: "إرنا"