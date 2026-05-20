اعتقال نجل مؤسس “مانغو” في إسبانيا بعد إعادة فتح ملف وفاة والده الملياردير

AI Creation / صورة توضيحية
Publié le Mercredi 20 Mai 2026 - 08:55
      
شهدت إسبانيا تطورا مثيرا في قضية وفاة مؤسس علامة الأزياء العالمية Mango، بعدما أوقفت السلطات الإسبانية جوناثان أنديك، نجل رجل الأعمال الراحل إيزاك أنديك، على خلفية شبهات جديدة تتعلق بوفاة والده التي كانت قد صُنفت سابقا كحادث عرضي.

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الشرطة في إقليم كاتالونيا أعادت فتح التحقيق بعد أشهر من الأبحاث السرية، إثر ظهور أدلة وتناقضات في أقوال الابن، الذي كان برفقة والده خلال الحادث.


وتعود الوقائع إلى شهر ديسمبر الماضي، حين كان إيزاك أنديك يمارس رياضة المشي الجبلي رفقة ابنه في منطقة جبال مونتسيرات قرب كهوف سالنيتري، قبل أن يسقط من جرف صخري مرتفع ويفارق الحياة على الفور.


ورغم أن القضاء الإسباني أغلق الملف بداية السنة الحالية باعتبار الوفاة حادثا غير مقصود، فإن التحقيقات اللاحقة دفعت المحققين إلى توسيع دائرة الشبهات، خاصة في ظل حديث عن خلافات مالية وعائلية مرتبطة بإدارة المجموعة الاستثمارية وتقاسم الإرث.

ومثل جوناثان أنديك أمام قاضي التحقيق بمدينة مارتوريل، فيما قررت المحكمة فرض سرية كاملة على مجريات التحقيق ومنع تداول تفاصيل إضافية.

وفي أول تعليق للعائلة، أكد متحدث باسمها أن أفراد الأسرة يعيشون “صدمة ثانية”، مشددا على ثقتهم في براءة جوناثان أنديك، وعلى أن وفاة والده كانت “حادثا مأساويا”.

ويعد إيزاك أنديك من أبرز رجال الأعمال في إسبانيا، حيث أسس علامة Mango التي تحولت من متجر صغير في برشلونة إلى واحدة من أكبر شركات الأزياء العالمية، بحضور في أكثر من 115 دولة، فيما قدرت ثروته بحوالي 4.5 مليار دولار.
