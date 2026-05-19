تأييد الحكم بسجن الرئيس الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد لمدة 5 أعوام

قضت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس الأول الأسبق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ومحام، مدة خمسة أعوام.



وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت سابقا احالة الطيب راشد، بحالة سراح، وموقوف بغيرها، و محام على أنظار الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بالارتشاء واستغلال موظف عمومي لامتيازات متعلقة بوظيفه والتدليس ومسك واستعمال مدلس والتهديد لمنع المتضرر من الادلاء بشهادة وهي الاعلام بجريمة وتقديم شكاية والتحيل وانتحال صفة.