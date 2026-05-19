استطلاع: تراجع شعبية ترامب إلى 35%

ووفقا للنتائج، يؤيد 35% من الأمريكيين أداء ترامب الرئاسي، بانخفاض نقطة مئوية واحدة مقارنة بنتائج استطلاع مماثل في بداية الشهر.كما بلغت نسبة عدم الرضا عن الرئيس بين الجمهوريين 21%، بينما كانت 5% بعد توليه المنصب في جانفي 2025. وقال حوالي 79% من أعضاء الحزب الجمهوري إن ترامب يؤدي عمله بشكل جيد.وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 15 إلى 18 ماي، وشمل 1271 أمريكيا بالغا، وهامش الخطأ الإحصائي 3 نقاط مئوية.في نوفمبر المقبل، ستجرى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويتوقع المحللون أن يخسر الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب لصالح الديمقراطيين. حيث يربط خبراء هذا الخسارة المحتملة بانخفاض تقييمات الإدارة على خلفية الحملة العسكرية ضد إيران وارتفاع أسعار الوقود والسلع.