JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:42 Tunis

استطلاع: تراجع شعبية ترامب إلى 35%

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0cd6b61ea734.81381204_ojhqpmgnklife.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 22:42 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أظهرت نتائج استطلاع أجرته وكالة "رويترز" وشركة "إبسوس" للأبحاث أن نسبة تأييد الأمريكيين للرئيس دونالد ترامب انخفضت إلى 35%.

ووفقا للنتائج، يؤيد 35% من الأمريكيين أداء ترامب الرئاسي، بانخفاض نقطة مئوية واحدة مقارنة بنتائج استطلاع مماثل في بداية الشهر.


كما بلغت نسبة عدم الرضا عن الرئيس بين الجمهوريين 21%، بينما كانت 5% بعد توليه المنصب في جانفي 2025. وقال حوالي 79% من أعضاء الحزب الجمهوري إن ترامب يؤدي عمله بشكل جيد.


وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت في الفترة من 15 إلى 18 ماي، وشمل 1271 أمريكيا بالغا، وهامش الخطأ الإحصائي 3 نقاط مئوية.

في نوفمبر المقبل، ستجرى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، ويتوقع المحللون أن يخسر الجمهوريون السيطرة على مجلس النواب لصالح الديمقراطيين. حيث يربط خبراء هذا الخسارة المحتملة بانخفاض تقييمات الإدارة على خلفية الحملة العسكرية ضد إيران وارتفاع أسعار الوقود والسلع.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329628

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:08
19:25
16:05
12:23
05:09
03:25
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet27°
16° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-16
26°-16
28°-15
27°-15
  • Avoirs en devises 25368,4
  • (19/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39646 DT
  • (19/05)
  • 1 $ = 2,90342 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/05)     1968,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/05)   28184 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>