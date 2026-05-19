JavaScript is required. Redirecting... If not redirected, click here.
Babnet   Latest update 22:42 Tunis

فانس: مستعدون لإبرام اتفاق مع طهران إذا التزمت بعدم امتلاك سلاح نووي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6a0cd64fe30060.83743616_mofjqknpihelg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 19 Mai 2026 - 22:27 قراءة: 1 د, 7 ث
      
قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن بلاده مستعدة لإبرام اتفاق، طالما أن الإيرانيين مستعدون للالتقاء معنا مجددا بشأن القضية الأساسية، وهي عدم امتلاك طهران سلاحا نوويا



وأضاف فانس، في كلمة للصحفيين: "لن نقبل باتفاق يسمح للإيرانيين بامتلاك سلاح نووي، وكما قال لي الرئيس، نحن على أهبة الاستعداد الكاملة، ولا نريد المضي في مسار آخر".

وتابع: "الولايات المتحدة مستعدة لإبرام اتفاق، طالما أن الإيرانيين مستعدون للالتقاء معنا مجددا بشأن تلك القضية الأساسية، وهي عدم امتلاك سلاح نووي أبدا، ونحن الآن في مرحلة طلب فيها الرئيس منا أن نتفاوض بشكل مكثف وحازم مع الإيرانيين".


وذكر فانس أنه "تم احراز تقدم كبير"، مشيرا إلى أن "الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق".

وأوضح فانس، قائلا: "ترامب طلب التفاوض بحسن نية، وهذا بالضبط ما فعلناه، لذلك نحن في وضع جيد إلى حد كبير هنا، لكن هناك خيارا بديلا، وهو استئناف الحملة العسكرية والرئيس لا يريد ذلك، ولا أعتقد أن الإيرانيين يريدون ذلك أيضا".

وأعرب نائب الرئيس الأمريكي عن ثقته بأن الولايات المتحدة وإيران لديهما فرصة لإعادة ضبط العلاقات الثنائية من خلال التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن "الأمر يتطلب تعاون الطرفين".

هذا وتتواصل المحادثات غير المباشرة بين الطرفين عبر وسطاء إقليميين ودوليين، بينما تؤكد طهران على مواصلة الحوار بهدف تثبيت الهدنة الحالية.

كما أعلنت إيران أن مقترحها الأخير للتفاوض مع واشنطن يتضمن بنودا بينها رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة وإنهاء الحصار البحري، إضافة لوقف الحرب على كل الجبهات.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 329627

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 20 ماي 2026 | 3 ذو الحجة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
21:08
19:25
16:05
12:23
05:09
03:25
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet27°
16° Babnet
الــرياح:
0.51 كم/س
Babnet
Babnet15°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-15
27°-16
26°-16
28°-15
27°-15
  • Avoirs en devises 25368,4
  • (19/05)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,39646 DT
  • (19/05)
  • 1 $ = 2,90342 DT
  • Solde Compte du Trésor     (18/05)     1968,6 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (18/05)   28184 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>

1